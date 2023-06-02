Mercedes güncelleme paketini daha da geliştirdi
Mercedes, İspanya Grand Prix'si için W14'e daha fazla güncelleme getirdi.
Mercedes, Monako'da kullanmaya başladığı yeni güncelleme paketinin performansını anlamak adına Barselona'nın çok değerli olacağını düşünüyor.
Monte Carlo'nun dar ve virajlı yapısı, kaydedilen ilerleme hakkında net veriler elde etmeyi neredeyse imkânsız hale getirirken, Barselona'nın yüksek hızlı ve talepkâr yapısı bu açıdan çok önemli olacak.
Mercedes, aynı zamanda gelişim programı kapsamında Monako'da kullandığı pakete bağlı kalmak yerine, antrenman seansı öncesinde araçta iki güncelleme yaptı.
Mercedes W14 rear
Photo by: Giorgio Piola
Monako'da tanıtılan yeni sidepod çözümü ile artık ihtiyaç kalmayan ayna üstü kanadı araçtan kaldırıldı. Bu sayede aracın arkasına giden hava akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Mercedes ayrıca difüzörün kenar kısmını değiştirerek, bu alandaki hava akışını yönetmeyi tercih etti. Böylelikle daha fazla yere basma gücü elde etmeyi umuyorlar.
Ferrari'nin yeni paketi
Ferrari SF-23, engine cover
Photo by: Giorgio Piola
İspanya GP'sinin şu ana kadarki en büyük teknik tartışma konusu, Ferrari'nin Red Bull tarzı sidepod ve motor kapağı tasarımına geçiş yapmasıydı.
Bu özel değişikliğin arkasındaki düşünceyi açıklayan Ferrari, yeni çözüm sayesinde hava akışını daha verimli kullanmayı umduğunu belirtti.
Yan sidepod değişikliklerinin yanı sıra Ferrari, Barselona pistinin aerodinamik gereksinimlerine daha iyi uyması için revize edilmiş bir arka kanat ve kanatçıklar hazırladı.
Ferrari ayrıca sidepod değişikliklerinden faydalanmak ve aracın performansını artırmak için hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olacak yeni bir taban kenarı da kullanacak.
Red Bull tabanda ve difüzörde değişikliğe gitti
Red Bull şu anda F1'in hakimi olsa da, bu onları İspanya'ya güncelleme getirmekten alıkoymadı.
Milton Keynes merkezli takım, daha fazla yere basma kuvveti için taban kenarında değişikliğe gitme kararı aldı.
Ayrıca, difüzörün üst köşesi kavisli bir profile çekildi.
Red Bull Racing RB19 diffuser
Photo by: Giorgio Piola
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