Önceki / Yedi takım Barselona'ya güncellemelerle geldi Sonraki / Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Mercedes güncelleme paketini daha da geliştirdi

Mercedes, İspanya Grand Prix'si için W14'e daha fazla güncelleme getirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Detail of the car of George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes, Monako'da kullanmaya başladığı yeni güncelleme paketinin performansını anlamak adına Barselona'nın çok değerli olacağını düşünüyor.

Monte Carlo'nun dar ve virajlı yapısı, kaydedilen ilerleme hakkında net veriler elde etmeyi neredeyse imkânsız hale getirirken, Barselona'nın yüksek hızlı ve talepkâr yapısı bu açıdan çok önemli olacak.

Mercedes, aynı zamanda gelişim programı kapsamında Monako'da kullandığı pakete bağlı kalmak yerine, antrenman seansı öncesinde araçta iki güncelleme yaptı.

Mercedes W14 rear

Mercedes W14 rear

Photo by: Giorgio Piola

Monako'da tanıtılan yeni sidepod çözümü ile artık ihtiyaç kalmayan ayna üstü kanadı araçtan kaldırıldı. Bu sayede aracın arkasına giden hava akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Mercedes ayrıca difüzörün kenar kısmını değiştirerek, bu alandaki hava akışını yönetmeyi tercih etti. Böylelikle daha fazla yere basma gücü elde etmeyi umuyorlar.

Ferrari'nin yeni paketi

Ferrari SF-23, engine cover

Ferrari SF-23, engine cover

Photo by: Giorgio Piola

İspanya GP'sinin şu ana kadarki en büyük teknik tartışma konusu, Ferrari'nin  Red Bull tarzı sidepod ve motor kapağı tasarımına geçiş yapmasıydı.

Bu özel değişikliğin arkasındaki düşünceyi açıklayan Ferrari, yeni çözüm sayesinde hava akışını daha verimli kullanmayı umduğunu belirtti.

Yan sidepod değişikliklerinin yanı sıra Ferrari, Barselona pistinin aerodinamik gereksinimlerine daha iyi uyması için revize edilmiş bir arka kanat ve kanatçıklar hazırladı.

Ferrari ayrıca sidepod değişikliklerinden faydalanmak ve aracın performansını artırmak için hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olacak yeni bir taban kenarı da kullanacak.

Red Bull tabanda ve difüzörde değişikliğe gitti

Red Bull şu anda F1'in hakimi olsa da, bu onları İspanya'ya güncelleme getirmekten alıkoymadı.

Milton Keynes merkezli takım, daha fazla yere basma kuvveti için taban kenarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Ayrıca, difüzörün üst köşesi kavisli bir profile çekildi.

Red Bull Racing RB19 diffuser

Red Bull Racing RB19 diffuser

Photo by: Giorgio Piola

paylaşım
yorumlar

Yedi takım Barselona'ya güncellemelerle geldi

Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Haas, Alfa Romeo ile işbirliğine açık ancak henüz teklif yok

Haas, Alfa Romeo ile işbirliğine açık ancak henüz teklif yok

Formula 1
İspanya GP

Haas, Alfa Romeo ile işbirliğine açık ancak henüz teklif yok Haas, Alfa Romeo ile işbirliğine açık ancak henüz teklif yok

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
İspanya GP

İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İspanya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Formula 1
Monako GP

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek" Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Formula 1
Monako GP

Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım" Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"

Son Haberler

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

F1 Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.