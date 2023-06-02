Mercedes güncelleme paketini daha da geliştirdi

Mercedes, Monako'da kullanmaya başladığı yeni güncelleme paketinin performansını anlamak adına Barselona'nın çok değerli olacağını düşünüyor.

Monte Carlo'nun dar ve virajlı yapısı, kaydedilen ilerleme hakkında net veriler elde etmeyi neredeyse imkânsız hale getirirken, Barselona'nın yüksek hızlı ve talepkâr yapısı bu açıdan çok önemli olacak.

Mercedes, aynı zamanda gelişim programı kapsamında Monako'da kullandığı pakete bağlı kalmak yerine, antrenman seansı öncesinde araçta iki güncelleme yaptı.

Mercedes W14 rear Photo by: Giorgio Piola

Monako'da tanıtılan yeni sidepod çözümü ile artık ihtiyaç kalmayan ayna üstü kanadı araçtan kaldırıldı. Bu sayede aracın arkasına giden hava akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Mercedes ayrıca difüzörün kenar kısmını değiştirerek, bu alandaki hava akışını yönetmeyi tercih etti. Böylelikle daha fazla yere basma gücü elde etmeyi umuyorlar.

Ferrari'nin yeni paketi

Ferrari SF-23, engine cover Photo by: Giorgio Piola

İspanya GP'sinin şu ana kadarki en büyük teknik tartışma konusu, Ferrari'nin Red Bull tarzı sidepod ve motor kapağı tasarımına geçiş yapmasıydı.

Bu özel değişikliğin arkasındaki düşünceyi açıklayan Ferrari, yeni çözüm sayesinde hava akışını daha verimli kullanmayı umduğunu belirtti.

Yan sidepod değişikliklerinin yanı sıra Ferrari, Barselona pistinin aerodinamik gereksinimlerine daha iyi uyması için revize edilmiş bir arka kanat ve kanatçıklar hazırladı.

Ferrari ayrıca sidepod değişikliklerinden faydalanmak ve aracın performansını artırmak için hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olacak yeni bir taban kenarı da kullanacak.

Red Bull tabanda ve difüzörde değişikliğe gitti

Red Bull şu anda F1'in hakimi olsa da, bu onları İspanya'ya güncelleme getirmekten alıkoymadı.

Milton Keynes merkezli takım, daha fazla yere basma kuvveti için taban kenarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Ayrıca, difüzörün üst köşesi kavisli bir profile çekildi.

Red Bull Racing RB19 diffuser Photo by: Giorgio Piola