Mercedes, gümüş renk düzenine geri dönme nedenlerini açıkladı

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Mercedes, yarış tarihleri boyunca geleneksel olarak gümüş renk ile yarıştı ve "Gümüş Oklar" adını taşıdı. Ancak takım, 2020 sezonunda ırkçılığa karşı mesaj verme amaçlı siyah renge geçiş yaptı.

Takım, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte, Accelerate 25 programıyla çeşitliliği artırmak ve Hamilton'ın Ignite adını verdiği vakfın kuruluşuyla, yeterince temsil edilemeyen gruplara STEM konularında eğitim aldırmak ve endüstriye yerleştirmek için çalıştı.

Mercedes, 2022 sezonunda yarışacağı yeni W13'ü cuma günü tanıttı ve takımın yeni aracın tasarımında yer yer siyahı korusa da gümüş renge geri döndüğü görüldü.

Mercedes patronu Wolff, kararın arkasındaki nedeni açıkladı ve takımın resmi renklerinin gümüş ve siyah olacağını söyledi.

Wolff, "Siyah renk düzeniyle belirli bir amaç vardı ve takımda daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık olmasını istediğimizin net bir göstergesiydi."

"Bu bizim DNA'mızın bir parçası oldu ancak Gümüş Oklar olarak gümüş rengi, DNA'mızda olduğu kadar tarihimizde de var. Gümüş Oklardan yavaş yavaş daha çeşitli ve kapsayıcı bir takım haline geldik. Bu nedenle renklerimiz gümüş ve siyah olacak."

"Takımdaki çeşitliliği artırmak bir kotayı doldurmak değil, etnik kökeni, cinsiyeti, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun en iyi insanları işe almakla alakalı."

"Bizim çalışmalarımız, mühendislik, teknoloji veya motor sporlarında bir kariyerin kendilerine uygun olmadığını düşünebilecek insanlara ilham verecek ve elimizdeki yetenekleri artıracak. Çeşitliliğe sahip bir iş gücü performansı artırır.” dedi.

Mercedes bu ayın başında, Accelerate 25 programıyla "umut vaat eden gelişmeler" gösterdiklerini ve işe alımların %25'inin yeterince temsil edilemeyen gruplardan olma hedefini %38 ile aştıklarını açıkladı. Takım ayrıca, kadın çalışanların %12'den %14'e ve etnik azınlıklardan olanların %3'ten %6'ya çıktığını duyurdu.

Mercedes, W13'ün ilk pist denemesini, cuma günü Silverstone'daki shakedown sırasında gerçekleştirecek.