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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, güç ünitesi tarafında büyük bir adım atmış olabilir!

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Mercedes, güç ünitesi tarafında büyük bir adım atmış olabilir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 16:15

Motorsport.com İtalya, Mercedes'in rüzgar tüneli ve test tezgahından elde ettiği verilerin çok iyi olduğunu ve daha iyi motor soğutma sistemi sayesinde motor tarafında büyük bir adım atacaklarını öğrendi.

Formula 1'de yeni araçların lansmanına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık herkes yeni araçların nasıl olacağını merak ediyor. Araçlara dışarıdan bakıldığı zaman, temel olarak aynı görünecekler ancak takımlar, geçen yıl edindikleri bilgileri bu yıl kullanıyorlar.

Mercedes geçen yıl motor tarafında Ferrari'nin gerisinde kalmış gibi görünüyordu. Toto Wolff'a göre Ferrari'nin avantajı 50 beygire kadar çıkmıştı. Ancak Mercedes, James Allison ve Andy Cowell önderliğinde hazırlananan yeni W11'le sezona yeniden damga vuracak gibi görünüyor.

Üst düzey takımların simülasyonları doğrultusunda oluşan beklentiler, dedikodular var. Söylentilere göre Mercedes'in simülasyon verileri daha öncesinde olması beklenen verilerden daha iyiydi.

Eğer durum tam olarak buysa, Mercedes arka arkaya yedinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için çok iyi bir pozisyonda yer alacak.

Alman üretici, W10'un temel yönlerini korurken, Ferrari'nin son üç yıldır kullandığı aerodinamik konseptlerden faydalanıyor.

Şasi bakımından W11, dünya şampiyonu olan W10’un evrimleşen versiyonu olacak, radyatör girişleri daha yukarı alınacak (Ferrari tarzı), böylece şasinin bel bölümünde bulunan karbon koni girintisi aşağıya çekilecek. 

Temelde bu değişikliğin iki faydası olacak; daha fazla yere basma gücü sağlayacak ve güç ünitesinin soğutmasını geliştirecek.

Şimdi özellikle soğutma sistemi tarafında kaydedilen gelişimle beraber, önemli bir adım atmayı ve motor tarafında yine öncü olmayı bekliyorlar. Yenilenen soğutma sistemi aynı zamanda geçen yıl özellikle müşteri takımlarında ortaya çıkan dayanıklılık sorunlarını da çözecek.

Tüm bunlara ek olarak Mercedes, yeni motorun zayıf noktalarını belleyecek, yeni malzemeler ve kimya konusunda uzmanlığa sahip olan Alman bir mühendisi de Andy Cowell'ın ekibine getirecek.

Mercedes'teki bu iyi haberlerin ardından gözler Ferrari ve Red Bull'a çevrilmiş durumda.

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Liste

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG e Andrew Shovlin, Chief Race Engineer, Mercedes AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG e Andrew Shovlin, Chief Race Engineer, Mercedes AMG
1/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio della sospensione anteriore

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio della sospensione anteriore
2/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
3/14

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore
4/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10

Mercedes AMG F1 W10
5/14

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio
6/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del cestello del freno posteriore

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del cestello del freno posteriore
7/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettaglio della monoposto di Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Dettaglio della monoposto di Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
8/14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
9/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, Dettaglio delle prese posteriori

Mercedes AMG F1 W10, Dettaglio delle prese posteriori
10/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
11/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
12/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
13/14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio della griglia di sensori

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio della griglia di sensori
14/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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