Mercedes, güç ünitesi tarafında büyük bir adım atmış olabilir!

Formula 1'de yeni araçların lansmanına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık herkes yeni araçların nasıl olacağını merak ediyor. Araçlara dışarıdan bakıldığı zaman, temel olarak aynı görünecekler ancak takımlar, geçen yıl edindikleri bilgileri bu yıl kullanıyorlar.

Mercedes geçen yıl motor tarafında Ferrari'nin gerisinde kalmış gibi görünüyordu. Toto Wolff'a göre Ferrari'nin avantajı 50 beygire kadar çıkmıştı. Ancak Mercedes, James Allison ve Andy Cowell önderliğinde hazırlananan yeni W11'le sezona yeniden damga vuracak gibi görünüyor.

Üst düzey takımların simülasyonları doğrultusunda oluşan beklentiler, dedikodular var. Söylentilere göre Mercedes'in simülasyon verileri daha öncesinde olması beklenen verilerden daha iyiydi.

Eğer durum tam olarak buysa, Mercedes arka arkaya yedinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için çok iyi bir pozisyonda yer alacak.

Alman üretici, W10'un temel yönlerini korurken, Ferrari'nin son üç yıldır kullandığı aerodinamik konseptlerden faydalanıyor.

Şasi bakımından W11, dünya şampiyonu olan W10’un evrimleşen versiyonu olacak, radyatör girişleri daha yukarı alınacak (Ferrari tarzı), böylece şasinin bel bölümünde bulunan karbon koni girintisi aşağıya çekilecek.

Temelde bu değişikliğin iki faydası olacak; daha fazla yere basma gücü sağlayacak ve güç ünitesinin soğutmasını geliştirecek.

Şimdi özellikle soğutma sistemi tarafında kaydedilen gelişimle beraber, önemli bir adım atmayı ve motor tarafında yine öncü olmayı bekliyorlar. Yenilenen soğutma sistemi aynı zamanda geçen yıl özellikle müşteri takımlarında ortaya çıkan dayanıklılık sorunlarını da çözecek.

Tüm bunlara ek olarak Mercedes, yeni motorun zayıf noktalarını belleyecek, yeni malzemeler ve kimya konusunda uzmanlığa sahip olan Alman bir mühendisi de Andy Cowell'ın ekibine getirecek.

Mercedes'teki bu iyi haberlerin ardından gözler Ferrari ve Red Bull'a çevrilmiş durumda.