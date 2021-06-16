Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

Grosjean normalde geçen yılın sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacaktı ancak Bahreyn GP'de büyük bir kaza yaptı ve bundan ötürü Formula 1 aracıyla son sürüşü pek de istenildiği gibi olmadı. Bundan ötürü Toto Wolff, kendisine bir veda testi teklif etti ve Fransız pilot Mercedes W10'un direksiyonuna geçecekti.

Grosjean başlangıçta 25-27 Haziran'da yapılması planlanan Fransa GP hafta sonunda Mercedes'in 2019 aracıyla bir dizi gösteri sürüşü yapacaktı. Fakat Paul Ricard yarışı bir hafta öncesine çekilince, bu gösterişi sürüşü iptal edildi.

Buna rağmen Fransız pilot, 29 Haziran'da Paul Ricard'da bir tam gün gösteri sürüşü yapacaktı.

Anncak bu test, Grosjean'ın Amerika'dan Fransa'ya gelmesinin ardından karantinaya girmek zorunda kalacağı için ertelendi.

Çarşamba günü açıklama yayınlayan Mercedes, Grosjean'ın Mercedes testinin "seyahat kısıtlamaları" ve "karantina ihtiyacı" nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Mercedes, test ertelense bile söz verdikleri üzere bir veda testi yapacaklarını ve bunun için yeni bir tarih baktıklarını da ekledi.