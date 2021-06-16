Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim" Sonraki / Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
Formula 1 Haberler

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes Formula 1 takımı, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Romain Grosjean için planlanan Paul Ricard testinin ertelendiğini duyurdu.

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

Grosjean  normalde geçen yılın sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacaktı ancak Bahreyn GP'de büyük bir kaza yaptı ve bundan ötürü Formula 1 aracıyla son sürüşü pek de istenildiği gibi olmadı. Bundan ötürü Toto Wolff, kendisine bir veda testi teklif etti ve Fransız pilot Mercedes W10'un direksiyonuna geçecekti.

Grosjean başlangıçta 25-27 Haziran'da yapılması planlanan Fransa GP hafta sonunda Mercedes'in 2019 aracıyla bir dizi gösteri sürüşü yapacaktı. Fakat Paul Ricard yarışı bir hafta öncesine çekilince, bu gösterişi sürüşü iptal edildi.

Buna rağmen Fransız pilot, 29 Haziran'da Paul Ricard'da bir tam gün gösteri sürüşü yapacaktı.

Anncak bu test, Grosjean'ın Amerika'dan Fransa'ya gelmesinin ardından karantinaya girmek zorunda kalacağı için ertelendi.

Çarşamba günü açıklama yayınlayan Mercedes, Grosjean'ın Mercedes testinin "seyahat kısıtlamaları" ve "karantina ihtiyacı" nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Mercedes, test ertelense bile söz verdikleri üzere bir veda testi yapacaklarını ve bunun için yeni bir tarih baktıklarını da ekledi.

 

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Önceki haber

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Sonraki haber

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

3s
2
Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

2s
3
Formula 1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

9s
4
Formula 1

Formula 1'in televizyon grafiklerini aşırı kullanmasındaki çelişkiler

6s
5
Formula 1

Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor

2s
Son Haberler
Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri
F1

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri

8dk
Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
F1

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

38dk
Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi
F1

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

1s
Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"
F1

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

1s
Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor
F1

Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Filip Cleeren
WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı Algarve
WEC

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü
Formula 1

Spa pisti, şiddetli sel dolayısıyla zarar gördü

Tsunoda: "Şu an için ana mesele telsizde kendimi kontrol edebilmem"
Formula 1

Tsunoda: "Şu an için ana mesele telsizde kendimi kontrol edebilmem"

Romain Grosjean Daha fazlası
Romain Grosjean
Grosjean: “Galibiyeti trafik yüzünden kaybettik” Grand Prix of Indianapolis Yarış 1
IndyCar

Grosjean: “Galibiyeti trafik yüzünden kaybettik”

Grosjean, Fransa GP ile ilgili değişikliğe rağmen Mercedes testini yapacak
Formula 1

Grosjean, Fransa GP ile ilgili değişikliğe rağmen Mercedes testini yapacak

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak İspanya GP
Formula 1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?
Formula 1

Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?

Hamilton'ın rekor serisi Bakü'de sona erdi Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton'ın rekor serisi Bakü'de sona erdi

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu
Formula 1

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu

Çok Okunanlar Bugün

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
World Superbike World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Formula 1'in televizyon grafiklerini aşırı kullanmasındaki çelişkiler
Formula 1 Formula 1

Formula 1'in televizyon grafiklerini aşırı kullanmasındaki çelişkiler

Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Button, lastiklerin sihirli bir şekilde mi patladığını merak ediyor

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?
Formula 1 Formula 1

Bottas, Mercedes'den ayrılırsa en iyi seçeneği emekli olmak mı?

Son Haberler

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri
Formula 1 Formula 1

Analiz: Yeni düzenlemelerin ortadan kaldıracağı lastik basınç çözümleri

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Berger, hâlâ Vettel'in en iyi dönemini geçtiğini düşünüyor

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Grosjean'ın Paul Ricard F1 testini erteledi

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.