Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?
Andrew Shovlin'e göre Mercedes, GPS verileri analizinin ardından Lewis Hamilton'ın F1 İtalya Grand Prix'sinde yaşadığı hayal kırıklığının sebebini anlamış.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Monza'daki üç antrenman seansının ikisinde zaman tablosunun zirvesinde yer alan Hamilton, sıralama turlarında ancak altıncı olabildi. Bu sonuç, Hollanda Grand Prix'sinde Q2'de elenerek 12. olmasından bir hafta sonra gerçekleşti.
Ancak Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, takımın verilerinin Hamilton'ın pole pozisyonu için mücadele etmeye ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Shovlin, "Eminim biraz daha iyisini yapabilirdik."
"GPS verilerine baktığımızda Lewis'in hayal kırıklığının sebebini anladık ve onun son virajda zorluk yaşadığını gördük."
"Orada kesinlikle biraz zaman kaybetti çünkü o virajdan önce Lando Norris'in pole turunun 0.05 saniye gerisindeydi. Eğer bunu yaşamasaydı, pole pozisyonunda olmasa bile ilk çizgide olabilirdi." şeklinde yorum yaptı.
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
George Russell bu yıl 12. kez Mercedes takım arkadaşı Hamilton'ı geride bırakarak, grid sıralamasında Lando Norris ve Oscar Piastri'nin arkasında üçüncü sırada yer aldı.
Shovlin, "George için de durum farklı değildi ama o, virajı daha iyi bir şekilde atlattı ve üçüncü oldu."
"Ancak son yarışlarda gördüğümüz şey; ön sıralar için verilen mücadelenin aslında yedinciliğe, hatta sekizinciliğe kadar uzandığı. 0.2 saniye içerisinde sıralanan pek çok araç görebiliyoruz."
"Lewis Q2'de olağanüstü bir hıza sahipti ama bu hızını Q3'teki son turuna taşıyamadı. Gridin birbirine bu kadar yakın olması sebebiyle en ufak hatada altıncılığa kadar düşebiliyorsunuz." dedi.
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