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Mercedes gerçekten sidepodsuz tasarıma mı geçiş yapacak?

Mercedes'in Bahreyn'e tamamen yeni 'sidepodsuz' bir tasarla geleceği iddiaları, insanlar bunun nasıl işe yarayabileceğini hayal etmeye çalıştıkça, son birkaç gün içinde fazla popüler bir konu oldu.

Mercedes gerçekten sidepodsuz tasarıma mı geçiş yapacak?
Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Her ne kadar sidepodların olmaması gerçeklikten biraz kopuk olsa da, Mercedes'in W13'te Barcelona'ya kıyasla daha ince ve iç kısmını saran bir karoser yapısına geçeceğini iddia etmek için bir sürü neden var.

Mercedes'in gideceği yönü hayal etmek için sadece Williams'a bakmamız yeterli olabilir. Haberin ana fotoğrafında göreceğiniz üzere Williams'ta ekstrem bir sidepod ve motor kapağı tasarımı bulunuyor. Bu tasarımın griddeki en kısa sidepod çözümlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Williams'ın sidepodunda aynı zamanda, sidepod girişinin üst kısmındaki hava akışını toplayan ve onu karoserin dış, üst köşesinden dışarı aktaran ve etrafındaki akışı çerçevelemeye yardımcı olan bir kanal yer alıyor. 

Bu dar sidepod tasarımını hazırlamak için Williams; son senelerde Red Bull, AlphaTauri ve McLaren'ın kullandığı, güç ünitesinin üzerine yerleştirilen eyer tarzı soğutucuları kullanmaya başladı. Bu pahalı radyatör çözümleri motorun üstüne yerleştirildiği için takımlar sidepod bölümünü daraltabiliyorlar.

Ancak bunun karşılığında normalde araçta daha aşağı bir pozisyonda yer alan ağırlık, yukarıda konumlandırılmış oluyor. Ancak Formula 1'de aerodinamik performans için bu tür ödünler verilebiliyor.

 

Mercedes, merakla beklenen güncellemelerini bugün başlayacak olan Bahreyn testlerinde piste çıkaracak. Son günlerde çıkan tüm iddialara rağmen Mercedes, motor üstüne yerleştirilen eyer tarzı soğutmaya geçmek yerine soğutma sistemini değiştirmeyebilir ve mevcut kaporta yapısını daha verimli bir şekilde kullanmaya odaklanabilir.

Bu yeni pakete Mercedes'in şasi tasarımına yaklaşımı ve radyatörlerin sidepod içerisine yerleştirilme şekli de yardımcı olacak. Bu konuda Williams'ı bir kez daha örnek olarak vermek gerekirse, haber içerisindeki animasyondaki noktalı çizgilerin şasinin üçgen şeklini gösterdiğini göreceksiniz. Bu bölüm yakıt hücresini, enerji deposunu ve güç ünitesi için bağlantı noktalarını içerecek şekilde tasarlanmış.

Mercedes AMG F1 W10, chassis
Mercedes AMG F1 W10, chassis detail

Mercedes, son senelerde şasiyi radyatörleri sıkıştıracak ve bunun sonucunda sidepodun toplam genişliğini azaltacak ilginç bir tasarım yaklaşımına sahip oldu. Görünüşe göre W13 de benzer DNA'yı paylaşıyor.

Bu sene takımların sidepod tasarımı konusunda dikkat etmesi gereken şeylerden birisi yan kaza barlarının pozisyonu oldu. Geçen senelerde yan kaza barları daha düşük konumlandırılıyordu ancak bu seneki kurallar takımları yan kaza barlarını daha geleneksel konumlandıracak şekilde zorladı.

2017'de Ferrari'nin öncülük ettiği bu tasarımda sidepodda yer alan üst kaza barları daha alçak ve ileride konumlandırılıyordu ve bu parça karoser parçalarıyla sarılıyordu. 

Yeni kurallarda bu tasarımın önüne geçilmeye çalışılsa da, takımlar bu bölümde elde ettikleri avantajı kolayca unutamıyorlar. Bu yüzden sidepod bölgesinde eskiye benzer bazı ilginç tasarımlar görüyoruz.

Bu tasarım felsefesinde sidepodların genel genişliğini büyük ölçüde yan kaza barları belirliyor. Bu göz ardı edilemeyecek bir durum. FW44'ün sidepod tasarımına baktığımızda, üst kaza barı sidepod içerisinde yatay bölme oluşturduğundan, hava geçişi kanalının oluşmasına yardımcı olmuş.

Barselona'da tanıtılan Mercedes aracına baktığımızda, onun griddeki bazı diğer takımlar kadar aşırıya kaçmadığını söyleyebiliriz. Ancak kaza barının uç kısmı, çok sıkı bir şekilde sarılmıştı ve bunun sonucunda o bölümde bir kabarcık oluşmuştu. Takımlar bu sene aerodinamik hedeflerine ulaşmak için bu bölgeyi çok kullanacak gibi görünüyor.

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