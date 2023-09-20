Mercedes, "gerçekten hızlı" W14 F1 aracını çöpe atmaktan çekinmiyor

Alman otomobil üreticisi geçtiğimiz hafta sonu Singapur'da zafere çok yaklaştı ve bir strateji ustalığı George Russell ve Lewis Hamilton'a galibiyeti yakalama şansı verdi.

Nihayetinde bu şansı kaçırmış olsa da, Marina Bay pistinde gösterilen potansiyel, takımın sezona zor bir başlangıç yapmasının ardından 2023 aracını geliştirme konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğini gösterdi.

On iki ay önce Mercedes, W13'ün gelişim sürecinden cesaret almış ve Brezilya'da kazandığı zaferin ardından bu yıla kadar araç konseptine sadık kalacak kadar kendinden emin hissetmişti ki bunun yanlış bir seçim olduğu ortaya çıktı.

Ancak W14 şu anda form kazanıyor olsa da, takım patronu Toto Wolff takımın gelecek sezon için tamamen farklı bir yönde ilerlemekte tereddüt etmediğini söyledi - özellikle de Mercedes'in 2024 W15 geliştirmesinden aldığı iyi geri bildirimlere dayanarak.

Wolff, "Gerçekten hızlı olduğunda bu aracı çöpe atacağız ve sonra yeni bir yolculuğa çıkacağız."

"Bence tünelden daha toplu olacak dengeli bir araca dair cesaret verici işaretler alıyoruz ve sorularımıza yanıtlar bulduk. Dolayısıyla, sonuçlara gerçekten cesaret verici bir perspektifle bakıyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in W14 ile ilgili süregelen sorunlarından biri, hem her hafta sonu ne kadar iyi performans gösterdiği hem de pistteki yol tutuşu açısından oldukça öngörülemez olması.

Wolff, Mercedes'in 2023 sezonunun geri kalanında en az bir galibiyet elde etmek için hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu bizim için hâlâ biraz sürpriz bir kutu. Bu yıl öğrendiğimiz her şey gelecek yıl çok değerli olacak - ama belli ki artık kimse mevcut araçlar üzerinde çalışmıyor." dedi.

W14'ün öngörülemezliği, Wolff'un aracın her yarış hafta sonunda daha iyi hale geldiğinden şüphelenmesinin nedenlerinden biri, çünkü sürücülerin aracın nasıl davranacağına alışması çok uzun sürüyor.

Wolff, "Bence araç hâlâ o kadar hassas ve ayarlaması zor ki, bunu aşmak için daha fazla seansa ihtiyacımız var."

"Sürücüler viraj dönerken aracın ne yapacağını bilmediği için, bu seanslar boyunca güven kazanma meselesi sorun oluyor. Ve ne kadar uzun süre çalışırsak, o kadar iyi oluruz, araçlara daha fazla ince ayar yapabiliriz ve bu da yardımcı olur." dedi.

Mercedes, bu sezon zafer kazanma çabalarına yardımcı olmak amacıyla Birleşik Devletler Grand Prix'sine bir güncelleme paketi getirmeyi planlıyor.