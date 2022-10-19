Mercedes genç sürücüsü Antonelli, Wolff'ün desteğine minnettar

Haberi dinle

2019 senesinin Nisan ayında Mercedes genç sürücü programına katılan 16 yaşındaki İtalyan sürücü, birçok otorite tarafından geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

İlk kez bir karting şampiyonasında boy gösterdiği 2015 senesinden beri önemli başarılara imza atan Antonelli, sezon başında tek koltuklu serilere geçiş yaptı; kariyerine görkemli bir başlangıç yaptığını söylemek fazlasıyla mümkün.

Geçen hafta ADAC Formula 4'te şampiyonluğunu ilan eden Antonelli, düzenlenen altı yarış hafta sonunun birini kaçırmasına rağmen katıldığı 15 yarışın dokuzunu kazandı ve en yakın rakibinin 47 puan önünde bulunuyor.

O yaşlardaki birçok sürücü gibi iki şampiyonada birden mücadele etmeyi tercih eden Antonelli, İtalya Formula 4'te de bitime üç yarış kala şampiyonluğunu ilan etmiş vaziyette.

Şampiyonlukların ardından herkesin radarı Antonelli'nin gelecek sezon ne yapacağına çevrilmiş vaziyette. Kendisi gibi yüksek potansiyelli bir isim olan Nikola Tsolov'un gelecek sezon Formula 3'e geçmesi bekleniyor, ancak İtalyan sürücü şu anlık Tsolov'u takip etmeyecek gibi.

Andrea Kimi Antonelli, 2017

ADAC F4 şampiyonluğunu ilan ettiği Nürburgring'de Speedweek'e konuşan Antonelli, "Her yarış hafta sonundan sonra Toto Wolff'ten bir mesaj alıyorum."

"Performansımla çok ilgileniyor ve başarılarımdan dolayı beni düzenli olarak tebrik ediyor. Onunla iletişim halinde olmak harika." dedi.

Adaşı Kimi Raikkonen'in şampiyon olmasından bir yıl önce doğan Antonelli, Ayrton Senna'yı sadece hikayeler, kitaplar ve video görüntüleri aracılığıyla tanıyor, ancak yine de üç kez Formula 1 şampiyonunu kahramanı olarak benimsemiş durumda.

Antonelli, "Ne yazık ki Senna'yı hayattayken göremedim, ama küçük bir çocukken televizyonun karşısında onunla ilgili bir haber gördüğümden bu yana kendisine hayranım."

"Çocukluğumdan beri bana büyük bir ilham kaynağı oldu, sürekli ona ait çok video ve araç üstü kayıtları izliyorum." dedi.