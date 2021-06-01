Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi

Mercedes genç sürücü programında yetişen sürücülerden ikisi şu anda Formula 1 gridinde yer alıyor.

Esteban Ocon şu anda Alpine adına yarışırken, George Russell da Williams F1 takımı adına mücadele ediyor.

Ayrıca Mercedes, bu yılın başında genç sürücü programına Frederik Vesti'yi ekleme kararı almıştı.

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre Çinli karting sürücüsü Yuanpu Cui de artık Mercedes sürücü akademisinin bir parçası olacak.

Cui, profesyonel olarak yarışmaya 2014 yılında başladı ve şu anda Kart Republic'in OK Junior sınıfında yarışıyor.

Genç sürücü programında Cui ve Vesti'ye ek olarak FREC yarışçısı Paul Aron ve diğer karting sürücüleri Andrea Kimi Antonelli ve Alex Powell yer alacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, şimdiye kadar herhangi bir Formula 1 pilotuna sahip olmadı.

2004 ve 2019 yılları arasında Şanghay pistiyle beraber Formula 1'e ev sahipliği yapsalar da, pandemi nedeniyle son iki yılda yarış da düzenlenmedi.

Şu anda Alpine'in sürücü akademisindeki Guanyu Zhou, Formula 1'de yarışmaya en yakın Çinli sürücü olarak görünüyor. Genç sürücü, Formula 2 şampiyonasını lider götürüyor.