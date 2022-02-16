Mercedes, genç sürücü programına katılan yeni isimleri açıkladı

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Mercedes, bu yıl bir ilki yaşayacak. Alman üretici, 2010 yılında fabrika takımı olarak spora geri dönüşünden bu yana ilk kez, kendi genç sürücü programında yetişen bir sürücüyle yarışacak.

Daha önce programda Esteban Ocon ve Pascal Wehrlein gibi isimler vardı. Ancak ana takımda yarışma şansını, üç yıllık Williams kariyerinin ardından George Russell yakaladı.

Yine de Mercedes, genç sürücü programı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Salı günü bir açıklama yayınlayan Alman üretici, genç sürücü programında iki yeni ismin daha eklendiğini açıkladı.

Genç karting sürücüsü Luna Fluxa, Britanya F4 sürücüsü Daniel Guinchard ile beraber yeni dönemde Mercedes akademisinde yer alacak.

Halihazırda genç sürücü akademisinde Andrea Kimi Antonelli, Paul Aron, Yuanpu Cui, Alex Powell ve Frederik Vesti yer alıyor.

Vesti, 2022'de ART Grand Prix ile Formula 2'ye geçecek ve şu anda genç sürücü akademisinde, F1'e en yakın isim olarak öne çıkıyor.

Akademinin tamamına bakıldığında ise karting yarışlarına damga vuran Antonelli, geleceğin yıldızı olarak görülüyor. İtalyan sürücü, yeni sezonda Prema ile İtalya F4'e geçecek.

Aron yeni sezonda Formula Regional European Championship'te yer alırken, Guinchard da Britanya F4'te Argenti için yarışacak.

Yuanpu, Powell ve Fluxa, 2022'de karting kategorilerinde kalacak.

Fluxa aynı zamanda Avrupa Mini X30 şampiyonluğu sonrası, sürücü programına katılan ilk kadın pilot da oldu.