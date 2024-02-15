Mercedes genç pilotu Antonelli, 2025'te takıma geçebilir mi?

Mercedes'in 17 yaşındaki genç pilotu Andrea Kimi Antonelli 2024'te Formula 2'ye geçmek için Formula 3'ü atladı ve Prema ile olan ilişkisini sürdürecek.

2025'te Mercedes F1'de Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçeceği söylentileri dolaşırken Antonelli'nin etkileyici yükselişini sürdürmesi halinde kendisini doğrudan Mercedes F1 kadrosunda bulabileceği konuşuluyor.

Antonelli Formula 3'te yarışmayacak olsa da, geçtiğimiz günlerde özel bir testin parçası olarak araçları denediği ve Chandhok'un İtalyan pilotun mühendisleri hayran bıraktığını ve 'Max Verstappen'den bu yana en iyisi' olduğunu açıkladığı bildirildi.

Verstappen, 2014 yılında Red Bull sürücü programı patronu Helmut Marko ve o zamanki Toro Rosso takım patronu Franz Tost'u Avrupa F3 Şampiyonası'ndaki performansıyla memnun etmiş ve Red Bull Junior Takımı ile sözleşme imzalayarak ertesi sezon Toro Rosso ile F1'e katılmıştı.

Chandhok sosyal medyada, "Antonelli hakkında duyduklarıma göre, o oldukça özel biri."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 misafirhanesinde Fotoğraf: Franco Nugnes

"Geçenlerde özel bir test gününde onu çalıştıran F3 mühendisleriyle konuştum. Verstappen'den bu yana bir F3 aracındaki en iyi sürücü olduğunu söylediler!" dedi.

Wolff, Hamilton'ın ayrılığının kesinleşmesinin ardından Antonelli hakkında, "Kimi 11 yaşından beri Mercedes'te."

"Bence şu aşamada en önemli şey F2'ye konsantre olması."

"Eğer onun aklını çelmeye başlarsak ya da medyada onun hakkında dedikodular çıkarırsak, bu onun F2 sezonuna yardımcı olmayacaktır."

"Birkaç yıl önce kartingi bıraktı ve 18 yaşında bile değil. Dolayısıyla bu aşamada Kimi'nin Formula 1'e geçeceğine dair herhangi bir spekülasyon başlatmamayı tercih ederim." dedi.