Mercedes, gelişim jetonlarını 2021 aracında neden kullanmadığını açıkladı

Takımlar, koronavirüs pandemisinin yarattığı finansal sıkıntıların aşılmasına yardımcı olması amacıyla uygulanan kurallar nedeniyle, 2020 şasilerini bu yıla taşımak zorunda kaldı.

Buna rağmen sınırlı geliştirmeler yapmalarına izin verildi. Geliştirmeler, aracın ne kadar önemli bir kısmının dahil olduğuna göre ağırlıklandırılarak, iki jeton harcanmasıyla sınırlandırıldı.

Mercedes, W12 aracının tanıtımında, geliştirme planlarını bir sır gibi sakladığı için jetonlarını nereye harcadığı konusunda da oldukça gizemliydi.

Mevcut teknik direktör James Allison şunları söyledi: "Aracın, jeton kullanmadan değiştirebileceğiniz bazı parçaları var, örneğin güç ünitesi, soğutma sistemleri, süspansiyonu ve tabii ki tüm aerodinamik yüzeyleri."

"Jetonlarımızı harcadık ancak onları nasıl kullandığımızı henüz açıklamayacağız. Bu zamanı gelince netleşecek."

Ancak şimdi, takımlar şampiyonluğunu alan Mercedes'in, jetonlarını resmi olarak harcamaya hiç yanaşmadığı ortaya çıktı.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, "Jetonları harcadığımızı düşünmüyorum."

"Aracın ön tarafında yapmak istediğimiz şeyler hakkında bazı fikirlerimiz vardı. Gerçek şu ki, planlarımız vardı ama meyvelerini hiç vermediler.” dedi.

Autosport, homologasyon son tarihlerinin, FIA'dan gelen geç bir kural değişikliğinin ve yeni zemin düzenlemelerinin sonuçlarının, Mercedes'in jetonlarını istediği yerde harcamasını engellediği çıkarımında bulundu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımların, 2021 için jeton harcama kurallarının bir parçası olarak, Temmuz 2020'de karar almaları ve homologe edilmiş bileşenleri nerede değiştirmeyi planladıklarını FIA'ya bildirmeleri gerekiyordu.

Bu nedenle Mercedes, jetonlarını, aracın aerodinamiğini iyileştireceğine inandığı geliştirilmiş bir burun üzerinde harcama kararı aldı.

Ancak FIA, Ağustos ayındaki Britanya Grand Prix'si lastik arızalarının ardından takımlara, yere basma kuvvetini daha da azaltmak için 2021'de aero düzenleme değişikliklerinde bir adım daha atmak istediğini bildirdi.

Bu, özellikle Mercedes'e zarar verecek olan, zemin boyutlarında daha fazla kısıtlamayı ve alt deflektör plakası bölgesinde yapılan değişiklikleri içeriyordu.

Değişikliklerin etkilerinin düşük eğimli araçlara, yüksek eğimli araçlardan daha fazla zarar vereceğinin farkında olan Mercedes için en bariz çözüm, arka sürüş yüksekliğini artırmak için vites kutusunu değiştirmek olurdu.

Ancak bu mümkün değildi çünkü homologasyon kısıtlamaları takımları, 2020'nin Haziran ayındaki kapanmanın sona ermesinden sadece beş gün sonra, herhangi bir vites kutusu değişikliğine bağlı kalmaya zorlamıştı. Yani bunu uygulamak için çok geçti.

Mercedes bunun yerine, tercih ettiği jetonlarını burunda harcamaya yönelik orijinal planına odaklandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a pit stop Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Fakat, özellikle zorlu bir sezon öncesi test programı sırasında kural değişikliklerinin sonuçlarının netleşmesiyle, burun için planları da nihayetinde değişti.

Elliott, test sırasına ana endişenin araçtaki herhangi bir denge probleminden ziyade genel bir yere basma kuvveti kaybı olduğunu doğruladı.

Elliott, "Daha önce sahip olduğumuz gibi baskın bir araca sahip olduğunuzda, dengenin sürücüler için pek de önemli olmadığını düşünüyorum."

"Bu yüzden sezonun başında yaşadığımız sorunun dengeden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak çok fazla aerodinamik performans kaybettiğimizi düşünüyorum."

"Bunun bizi, diğerlerini yaraladığı kadar yaralayıp yaralamadığını anlamamız imkansız çünkü diğer araçlar üzerindeki etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz."

"Tek bildiğimiz, kış boyunca işimizi yapıp pistlere geldiğimizde, 2020 sezonunda sahip olduğumuz avantajlar ve kesinlikle sezon ortasında sahip olduğumuz avantajlar gitmişti." dedi.

Toparlanmak için gereken işin çok iyi farkında olan Mercedes, rüzgar tüneli süresinin kısıtlı olması ve maliyet sınırının etkileri ile, yeni kuralların tetiklediği yere basma kayıplarının üstesinden gelmek için yeni bir buruna odaklanmaktansa, temel paketi çözmeye odaklamanın daha iyi olduğuna karar verdi.

Bu karar, burunla ilgili planların rafa kaldırıldığı anlamına geliyordu. Bu nedenle Mercedes, planını uygulamaya ve jetonlarını harcamaya asla yanaşmadı.

Takımın karşılaştığı zorluklara rağmen Mercedes, sezonun son turunda takımlar şampiyonluğunu alarak toparlandı ve Lewis Hamilton, Abu Dhabi'de güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılması nedeniyle sürücüler şampiyonluğunu kaçırdı.