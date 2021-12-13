Mercedes, gelişim jetonlarını hiçbir zaman harcamamış

F1, 2020 yılında takımların harcamalarını azaltmak adına bazı adımlar atma kararı aldı ve takımların harcamalarını kısıtlamak için uygulanan sistemlerden biri de jeton sistemi oldu.

Jeton sistemi, geçtiğimiz yıllarda V6 Turbo Hybrid motorların gelişimini sınırlandırabilmek için kullanılmıştı.

Jeton sistemiyle birlikte araçlardaki genel paketin önemli bir kısmı 2021'in sonuna kadar donduruldu ve takımlar, geliştirmek istedikleri belli alanlarda, belli sayıda tokene/jetona yani başka bir deyişle gelişim hakkına sahip oldular.

Takımlara iki adet güncelleme jetonu verildi ve güncellemeler, büyüklüklerine göre farklı jeton miktarlarına eşit sayıldı.

Mercedes'in rakibi Red Bull, jetonlarını vites kutusu kasnağına ve arka süspansiyona harcamıştı.

Diğer takımlar da jetonlarını araçların hangi kısımlarına harcadıklarını açıklamıştı ancak Mercedes, bu konuyu gizli tutuyordu.

Takımın eski teknik direktörü James Allison, Mart ayında verdiği demeçlerde "Jeton haklarımızı kullandık ancak henüz onları nasıl kullandığımızı açıklamayacağız. Bu, zamanla açıklık kazanacak." demişti.

2022 sezonunda jeton sistemi olmayacağından, Abu Dhabi GP, mevcut geliştirme regülasyonlarının da son yarışıydı.

Mercedes, jetonlarını nereye harcadığını sezonun son yarışına kadar söylememişti fakat takımın yeni teknik direktörü Mike Elliott, sırrı bozan kişi oldu.

Sezonun son yarışı öncesinde konuşan Elliott, Mercedes'in jetonlarını hiçbir zaman harcamadığını itiraf etti.

Bu da W12'nin, taban bölgesindeki regülasyon değişiklikleri dışında W11 aracıyla neredeyse aynı olduğu anlamına geliyor.

F1TV'nin Tech Talks programında konu hakkında konuşan Elliott, şunları söyledi: "Jetonlarımızı harcamadık. Jetonları aracın burun bölgesine harcayabileceğimize dair bir planımız vardı ama günün sonunda harcamamayı tercih ettik."

"COVID periyodunun içerisindeydik ve gelecek sezonki büyük kural değişikliklerine baktık. Gelecek sezon aerodinamik açıdan çok büyük değişikler olacak. Yani bu seneye girilirken, her şey bu sezonun aracıyla gelecek sezonun aracının gelişimini dengelemekle alakalıydı."

"Ayrıca bu kararları verdiğimiz döneme bakarsanız, büyük bir avantaja sahiptik. 2020'ye dönecek olursanız, oldukça iyi bir araca sahiptik. Yani daha çok 'Zayıf noktalarımız neler, neleri geliştirebiliriz?' dedik ve bulduğumuz şeyler küçük şeylerdi. Aerodinamik konseptte yer alan küçük şeyleri değiştirdik."

"W11 ve W12 arasındaki farklar detaylarda saklı."

Elliott, verdiği demeçte Mercedes'in jetonlarını ön kanada harcamayı düşündüğünü ancak sonra vazgeçtiğini dile getirmişti.

Bu konu hakkındaki iddialara göre, Mercedes, jetonlarını yeni bir ön kanat tasarımına harcadı ve kışın yeni bir ön kanat geliştirdi. Ancak bu yeni ön kanat, kaza testlerini geçemedi. Mercedes de daha çok kaynak harcayarak bu ön kanadı kaza testinden geçirmeye çalışmaktansa, mevcut ön kanat tasarımı ile devam etmeyi tercih etti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius

Elliott ardından, W12'de nelerin geliştirilebileceği hakkında konuştu.

"Sene sonunda oturup, 'Bu araç mükemmel.' dediğimiz bir araç hatırlamıyorum çünkü böyle bir araç yok. Gerçek şu ki aracı her zaman daha iyi yapabilirsiniz."

"Şampiyonaya geçtiğimiz yıllardaki kadar iyi bir araçla başlamadık. Sezon içerisinde birçok sorun yaşadık; sürülebilirlik, aşınma gibi sorunlar yaşadık. Şasi tarafında ise aracı istediğimiz kadar geliştirme konusunda sorun yaşadık."

"Takımın bir arada kalarak küçük gelişimler yakalaması ve onları araca yerleştirmesi çok iyiydi. Pilotlar da bu sene harika bir iş çıkardılar. Üzerlerinde büyük baskı vardı ve şampiyona sürekli bir Red Bull'a doğru, bir bizim tarafımıza doğru kaydı. Sanırım taraftarların görmek istediği de buydu."

"Herkesin 0.4 saniye önünde olduğumuz bir pozisyonda olmak istesem de böyle bir şampiyona geçirmedik."