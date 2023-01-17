Mercedes, gelecekte Vowles'un dönüşüne açık
Mercedes patronu Toto Wolff, eğer James Vowles gelecekte kendilerine dönmek isterse buna karşı çıkmayacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz hafta Mercedes'in eski baş stratejisti James Vowles'ın Williams'ın yeni takım patronu olduğu açıklandı.
Gazeteciler Mercedes'in patronu Toto Wolff'a Vowles'un gelecekte takıma dönmesinin mümkün olup olmadığını sordu.
Wolff, eğer Vowles böyle bir talepte bulunursa, kendisine karşı çıkmayacaklarını söyledi.
Wolff, "Şahsen gelecek için tüm olasılıklara, her zaman açığım."
"Belli bir noktada, doğrudan sorumluluklarımın ötesine geçerek takımın bir hissedarı haline geldim ve bu, uzun vadeli bir karardı."
"Takıma nasıl katkıda bulunabileceğimi düşünmeye devam ediyorum. Eğer bir noktada herhangi bir alanda - sportif, teknik, ticari ya da siyasi - bir sorunumuz olduğunu fark edersem, bir an bile tereddüt etmem ve benim yerime bu işi daha iyi yapabilecek birini bulurum."
"Çünkü bir hissedar olarak takımın refahı ve zaferleriyle ilgileniyorum."
"Zamanımın %90'ını bu konulara, kalan %10'unu ise şirketin ticari ve finansal gelişimine ayırıyorum."
"James için asla asla demelisiniz çünkü o harika bir profesyonel."
"Umarım Williams'ta uzun bir kariyeri olur ve başarılı bir hafta sonunun ardından, onu geleneksel basın toplantılarında görebilirim."
"Benim Mercedes'te yaptığım gibi o da Williams'ta on yıl çalışabilir."
"Ancak bu noktada her şeyi oluruna bırakmaya ve yapmak istediği şeyleri yapmasına izin vermeliyiz. Yani onun geri dönmesini beklememeliyiz." dedi.
Wolff: "Brezilya GP'ye gelmediğim için pişman değilim"
Coulthard: "Ricciardo, zihinsel olarak eski halini yakalarsa, F1'e dönebilir"
Son Haberler
Verstappen: "Mücadele etmeye hazır değilseniz, bırakmak daha iyidir"
Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm sezon rakipleriyle mücadele etmeye hazır olmayan sürücülerin F1'de yarışmaması gerektiğini düşünüyor.
FIA, F1 departmanında yapısal değişikliklere gitti
Yapısal değişikliklere yavaş yavaş başlayan FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, işe Formula 1 departmanında birtakım değişiklikler yaparak başladı.
Red Bull Sürücü Akademisi, yeni sezon kadrosunu açıkladı
Red Bull Sürücü Akademisi kadrosu resmi olarak açıklandı, beş yeni isim akademiye katılırken bir isim akademiden ayrıldı.
Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"
Lewis Hamilton ile uzun süredir yakından çalışan Andrew Shovlin, İngiliz pilotun kariyerinin başından bu yana epey geliştiğini, bu sayede geçen sezon yaşanan zorlukların üstesinden gelebildiklerini söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.