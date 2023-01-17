Mercedes, gelecekte Vowles'un dönüşüne açık

Geçtiğimiz hafta Mercedes'in eski baş stratejisti James Vowles'ın Williams'ın yeni takım patronu olduğu açıklandı.

Gazeteciler Mercedes'in patronu Toto Wolff'a Vowles'un gelecekte takıma dönmesinin mümkün olup olmadığını sordu.

Wolff, eğer Vowles böyle bir talepte bulunursa, kendisine karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Wolff, "Şahsen gelecek için tüm olasılıklara, her zaman açığım."

"Belli bir noktada, doğrudan sorumluluklarımın ötesine geçerek takımın bir hissedarı haline geldim ve bu, uzun vadeli bir karardı."

"Takıma nasıl katkıda bulunabileceğimi düşünmeye devam ediyorum. Eğer bir noktada herhangi bir alanda - sportif, teknik, ticari ya da siyasi - bir sorunumuz olduğunu fark edersem, bir an bile tereddüt etmem ve benim yerime bu işi daha iyi yapabilecek birini bulurum."

"Çünkü bir hissedar olarak takımın refahı ve zaferleriyle ilgileniyorum."

"Zamanımın %90'ını bu konulara, kalan %10'unu ise şirketin ticari ve finansal gelişimine ayırıyorum."

"James için asla asla demelisiniz çünkü o harika bir profesyonel."

"Umarım Williams'ta uzun bir kariyeri olur ve başarılı bir hafta sonunun ardından, onu geleneksel basın toplantılarında görebilirim."

"Benim Mercedes'te yaptığım gibi o da Williams'ta on yıl çalışabilir."

"Ancak bu noktada her şeyi oluruna bırakmaya ve yapmak istediği şeyleri yapmasına izin vermeliyiz. Yani onun geri dönmesini beklememeliyiz." dedi.