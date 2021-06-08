Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

Mercedes, Monako'daki zayıf yarışın ardından Bakü'deki yarıştan eli boş ayrıldı ve iki kötü hafta sonunu geride bırakmış oldu.

Alman takımın şampiyonadaki en büyük rakibi Red Bull ise şu anda hem Takımlar Şampiyonası'nı, hem de Max Verstappen'le birlikte Sürücüler Şampiyonası'nı lider götürüyor.

Valtteri Bottas, Bakü'de genel olarak zayıf bir performans sergilerken, takım arkadaşı Lewis Hamilton ise yarışın bitimine iki tur kala aracının kontrolünü kaybetti ve gridin en arkasına düştü.

Geçirdikleri iki kötü yarıştan sonra 2022 araç gelişimi planlarında bir değişiklik olup olmadığı sorulan Mercedes takım patronu Wolff, planlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

Wolff, ''Zaten 2022 planlarımızı tekrar düzenledik, bunu uygulamamanın bir yolu yok. İki kötü hafta sonu geçirdik diye, aldığımız hiçbir kararı, stratejik kararları dahi değiştirmeyeceğiz.''

''Bu iki yarış pistinin, bizim için takvimdeki en kötü pistler olduğunu biliyorduk. Umarım yaptığım bu değerlendirmede haklıyımdır.''

''Şimdi, Avrupa'daki yarışların nasıl geçtiğini göreceğiz. Ancak son iki yarış kesinlikle kendimize belirlediğimiz standartların ve beklentilerimizin altındaydı.'' dedi.

Wolff, aynı zamanda henüz geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu ve bu şekilde puan kaybetmenin kabul edilemeyecek bir durum olduğunu açıkladı.

''Son birkaç yıldır yolunda giden bazı şeylerin şu anda o kadar iyi ilerlemediğini düşünüyorum. Söylediğiniz gibi, şu anda en iyi performansımızı sergileyemiyoruz.''

''Sıralamalarda ve yarışlarda, aracın en iyi çalışacağı koşulları bulamadık ve bu yüzden hızlı bir yarış aracımız ve sıralama aracımız yok. Geliştirmemiz gereken çok şey var.''

''Şampiyonada mücadele halinde kalabilmek için bu gelişimleri yapmak istiyoruz. Çünkü, Monako'da ve Bakü'de olduğu gibi puan kaybetmeye devam edemeyiz. Bu bizim için kabul edilebilir bir durum değil.''