Mercedes, gece daha fazla performans bulmaya odaklanacak

Haberi dinle

Mercedes bu yıl alışılagelmiş şekilde cuma günü araçtan en iyi performansı almakta zorlandı ve iki pilot da pek memnun görünmüyordu.

Cuma gününün ardından konuşan Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Biraz yağmur ve kırmızı bayrakla oldukça dağınık bir gün oldu ama gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken ana konular hakkında fikir edinebildik."

"Tek tur performansımızın biraz gelişime ihtiyacı olduğu açık. Şu ana kadar iki sürücü de yumuşak lastikle kendisini iyi hissetmiyordu ve muhtemelen doğru aralıkta değildik."

"Koşullar göz önüne alındığında yarış temposunda faydalı bir gün olmadı."

"İkinci seansta sert lastiği denedik ve hem serin hem de ıslak şartlarda kullanması çok zordu."

"Genel olarak bakarsak, orta hamur ilk seansta oldukça iyi çalışıyordu. Ceza alan araçların sayısı sayesinde elimizde bir fırsat olduğu açık, ancak bundan faydalanmak için gece boyunca biraz tempo bulmamız gerekiyor."

George Russell'a göre en büyük problem lastikleri doğru sıcaklığa getirebilmek.

"Lastik sıcaklığı bu sezon zorlandığımız bir konu ve bugün her lastikte çok zorlandım. Bu koşullar göz önüne alındığında kesinlikle üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ancak sıcaklığı doğru aralığa getirdiğimizde, büyük miktarda performans bulabileceğimizi biliyoruz, bu yüzden biraz iyimserlik içindeyim."

"Kötü Cuma günleri geçirmeye oldukça alışkınız, bakalım bunu tersine çevirebilecek miyiz? Son yarış bize performans bulabileceğimizi gösterdi ve bu gece daha fazlasını bulmak için elimizden geleni yapacağız."

"Yarın tamamen farklı bir gün, koşullar çok farklı olacak, umarım daha sıcak ve kuru olur, bakalım ne getirecek?"