"Mercedes galibiyeti yakın"
Sebastiaan Bleekemolen, Lewis Hamilton'ın sonuçlarının bu yıl gelişmeye devam etmesini ve 103 galibiyetine bir yenisini eklemesini beklediğini söyledi.
2022 sezonu, Hamilton'ın standartları açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un hızına yetişemediği için, İngiliz pilotun rekor sekizinci şampiyonluğunu alma ihtimali oldukça düştü.
Suudi Arabistan'da Q1'de elenen Mercedes, başlangıçtaki durumuna rağmen araçlarındaki dalgalanma sorunu üzerinde önemli bir ilerleme kaydetti ve Hamilton, son üç yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna konuşan Bleekelomen, son zamanlardaki gelişimlerini devam ettirdikleri sürece takımı ileriye dönük daha iyi şeylerin beklediğini söyledi.
Bleekemolen, "İlk iki yarışa bakarsanız, üçüncülüğü almakta şanslılardı."
"Şimdi bunu birkaç kez yaptılar. Eğer böyle devam ederlerse galibiyet geliyor ve sonrasında kesinlikle mücadele edeceklerdir."
"Sergio Perez ve Carlos Sainz yarış dışı kaldı, bu herkese olabilir. Eğer diğer takımlar kötü bir gün geçirirse, bu onlar için bir fırsat olur."
"Ayrıca Toto Wolff'un söylediklerinin de gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Güzel olur ama Hamilton'ın gerçek bir dünya şampiyonu olduğunu gösterdiğini eklemek isterim."
"Hâlâ zorlu bir araçla podyumda yer alıyor ve bu tamamen yeteneklerinden kaynaklanıyor. Bu araç ve Hamilton'ın birleşimi. Eğer bu çalışırsa, başka bir galibiyet daha bekliyorum." dedi.
Podium: Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Laurent Mekies, Scuderia Ferrari Sporting Director, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Alessio Morgese
Hamilton ve George Russell, Avusturya Grand Prix'sinde üçüncü ve dördüncü oldu. İkili, cuma günkü sıralama seansında kaza yapmıştı.
Bleekelomen, "Birkaç kaza dışında tüm hafta sonu güçlülerdi."
"Silverstone yarışında da başlangıçta çok güçlülerdi. Bunu devam ettirebilirlerse galibiyetin geleceğini görebiliyorum."
"Russell'ı da göz ardı etmemelisiniz, o hızlı. Hamilton da hızlı ve iyi yarışıyor. Eğer ikincilik veya belki de bir galibiyet alırlarsa şaşırmam." dedi.
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