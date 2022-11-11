Mercedes, FTX ile anlaşmasını askıya aldı, logolarını araçtan kaldırdı!
Mercedes, son dönemde kriz yaşayan kripto borsası FTX ile Formula 1 sponsorluk anlaşmasını askıya aldı. Bu, şirketin logolarının Brezilya Grand Prix'sinden itibaren Mercedes araçlarından kaldırılacağı anlamına geliyor.
FTX borsasının iflası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından müşteri mevduatlarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla yaklaşan soruşturma nedeniyle, Mercedes hızla değişen duruma bir gecede yanıt verdi.
Mercedes ilk başta FTX logolarını araçta tutma kararı almıştı ancak bu sabah yapılan açıklamada, takımın anlaşmayı askıya aldığı duyuruldu.
Açıklamada, "İlk adım olarak FTX ile olan ortaklık anlaşmamızı askıya aldık."
"Bu, şirketin artık bu hafta sonundan itibaren yarış aracımızda ve diğer varlıklarımızda görünemeyeceği anlamına geliyor. Durum geliştikçe yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
FTX, bu hafta bağlı olduğu Alameda Research şirketinde patlak veren bir likidite krizine girdikten sonra iflasın eşiğine geldi.
FTX'in şirket içerisinde 8 milyar dolarlık bir kara delik ile karşı karşıya olduğuna inanılıyor ve borsanın devam etme umudu varsa öncelikle bu kara deliğin kapatılması gerekecek.
Rakip borsa Binance, ilk başta FTX'i satın alarak kurtarmayı planlamıştı ancak bu şirket, FTX'deki durumun tahmin ettiğinden daha kötü olduğunu söyleyerek bu planı iptal etti. Bunun sonucunda kripto dünyası daha fazla çöktü.
FTX, son yıllardaki başarıları sayesinde birçok üst düzey sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bunlar arasında, Miami Heats'in Miami'deki NBA arenasının 135 milyon dolar karşılığında 2040 yılına kadar FTX Arena olarak yeniden adlandırılması ve Major League Baseball'un resmi kripto para birimi markası olması yer alıyor.
FTX, geçen sene Mercedes ile çok senelik sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda FTX logoları pilot tulumlarında ve araçlarda yer alırken, taraflar aynı zamanda NFT projesi gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyordu.
Takım Patronu Toto Wolff, daha önceden yaptığı açıklamada çok fazla volatilite olmasına rağmen kripto para dünyası gibi yeni fırsatlara kapıyı kapatmanın yanlış olacağını söylemişti.
Wolff, "Kendinizi modern teknolojiye kapatamazsınız. Kesinlikle büyüyecek bir alan."
"10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, iki gün süren ve hafta içi mesai saatleri dışında yapılamayan ödemeler yapmak zorunda kalmak, artık geçmişte kalan bir şey. Ve burası kripto para birimlerinin geldiği yer." demişti.
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