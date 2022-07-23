Mercedes: "Fransa GP performansımıza karşın bir cevabımız yok"

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Paul Ricard hafta sonuna galibiyet hedefiyle gelen Lewis Hamilton ve George Russell, son yarışlara kıyasla ön taraftan çok daha uzaktı.

Sıralama seansını dördüncü tamamlayan Hamilton, pole sahibi Charles Leclerc'ten yaklaşık 0.9 saniye gerideyken, Russell da 1.2 saniyeden fazla bir farkla altıncı oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, hafta sonu boyunca yapılan bir dizi deneme herhangi bir yanıt vermediği için, neden beklentilerine ulaşamadıkları konusunda kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Wolff, "Yavaş ama emin adımlarla öndekilere yaklaşıyorduk."

"Silverstone'da iyi işaretler vardı ve sonra normalde rekabetçi olmadığımız Avusturya'ya gittik ve neden rekabetçi olamadığımızı açıkça gördük. Fakat yakındık. Bir dakikalık bir pist ve biz 0.3 saniye uzaktık, bu da kabul edilebilirdi."

"Daha sonra Paul Ricard'a oldukça güzel bir güncelleme getirdik. Pist pürüzsüz ve 'hadi onları avlayalım!' dedik. Fakat performans yok. Hiç performansımız yok ve bunu çözemiyoruz."

George Russell, Mercedes W13, leaves the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Neyin yanlış gittiğini çözemiyoruz. Lewis'in bu sabah 'arkasında bir paraşüt sürüklemek' gibi olduğunu söylediği en büyük kanattan, virajlarda çok fazla hız kaybetmemize neden olan daha küçük versiyona kadar arka kanatta denemeler yaptık."

"Daha sonra lastik sıcaklıklarıyla deneme yaptık ve Verstappen'e karşı farkı görüyoruz. 0.7-1.1 saniye geride olmak suratımıza bir tokat gibi oldu." dedi.

Mercedes, Paul Ricard'da özellikle son sektörde yavaş kaldı ancak düzlüklerde de pek kazanç sağlayamadı. Bunun, W13'ün aerodinamik verimliliğinin eksik olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Wolff, "Bunun sadece aero'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilemem ama bir seans içerisinde, ilk sektörde hiç rekabetçi değildik ve sonra Q3'teki ikinci turumuzda ilk sektörde en iyisiydik."

"Açıkça görülüyor ki bir şeyler oluyor ve bu, - rüzgar veya lastik kaynaklı olsa da- aracımızda çalışmıyor. Araç sınırda. Sıfırdan zirveye, anlamadığımız çok ince bir fark var." dedi.