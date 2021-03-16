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Mercedes, film çekimini Sakhir'in kısa pist düzeninde yapıyor

Ekleyen:
, Editör

Mercedes, daha fazla test yapabilmek amacıyla Bahreyn Grand Prix'sinin yapılacağı Sakhir Pisti'nin daha kısa pist düzenini kullanıyor.

Mercedes, film çekimini Sakhir'in kısa pist düzeninde yapıyor

Her takıma pazarlama faaliyetleri için sezon boyunca kullanabilmeleri adına iki reklam çekimi hakkı veriliyor.

Bu reklam çekimi haklarında takımlar, istedikleri bir pistte 100 km'lik sürüş yapabiliyorlar. Ancak araçlarda Pirelli'nin demo lastikleri oluyor ve parça testine izin verilmiyor.

Takımlar son yıllarda bu hakkı, yeni araçlarını sezon öncesinde test etmek için kullandılar. 2021 Bahreyn testi öncesinde Mercedes hariç tüm takımlar iki çekim hakkından bir tanesini kullandılar.

Mercedes ise bu hakkı Bahreyn testinden önce kullanmak yerine, Bahreyn sonrası kullanmaya karar verdi.

Takım bugün Sakhir'de piste çıktı ve 100 km'lik testine başladı.

Bahreyn pistinin normal uzunluğu 5.412 km , ancak geçen yıl Sakhir GP için kullanılan 3.543 km uzunluğunda olan kısa bir pist düzeni de var.

Mercedes, daha fazla tur atabilmek, daha fazla test yapıp, araç ayarlarını değiştirebilmek amacıyla kısa pist düzeninde çalışmayı tercih etti.

Bu, Mercedes'in toplamda 28 tur atabileceği anlamına geliyor. Eğer uzun pist düzeni tercih edilseydi, 18 tur atabileceklerdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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