Mercedes, FIA'nın Wolff'a yaşattığı itibar kaybı nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor

FIA salı günü Toto ve Susie Wolff arasındaki gizli bilgi paylaşımı iddialarını inceleyeceğini duyurmuştu. Ancak sadece iki gün sonra herhangi bir ihlal olmadığına karar vererek süreci sonlandırdı.

Ancak FIA'nın bu konuda izlediği yol, öncelikle birden fazla takım patronunun şikâyette bulunması ve takıma önceden herhangi bir uyarı yapılmaması şeklinde olmuştu.

FIA salı akşamı geç saatlerde medyaya yaptığı açıklamada 'FOM personelinin bir üyesinden F1 takım patronuna gizli nitelikte bilgi aktarıldığı' iddiasını soruşturduklarını duyurarak fitili ateşledi.

Söz konusu takım patronu ve FOM çalışanı Toto ve Susie Wolff olup, söylentinin kaynağı BusinessF1 dergisiydi. PlanetF1.com bu kaynağın inandırıcılığının olmaması nedeniyle soruşturmanın arkasındaki nedenleri açıklığa kavuşturmaya çalıştı ve önde gelen bir FIA kaynağı tarafından birden fazla takım müdürünün de şikayetçi olduğu söylendi.

Bu haber daha sonra diğer dokuz takım tarafından yalanlandı ve her biri aynı açıklamayı yaparak böyle bir şikayette bulunmadıklarını ve Susie Wolff'a destek verdiklerini teyit etti.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Susie Wolff and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes

Max Verstappen'in Pilotlar Şampiyonluğu kupasını alacağı FIA ödül töreni galasından bir gün önce, FIA herhangi bir ihlalin meydana gelmediğinden emin olduklarını ve FOM'un uyum yönetim sisteminden emin olduklarını açıkladı.

Ancak soruşturma sona erdikten sonra bile, FIA'nın süreci ele alış biçimiyle hem Mercedes'i hem de F1'i üzmesi nedeniyle bu olayın sona ermesi pek olası görünmüyor.

Aynı FIA kaynağı medya açıklaması sırasında hem Mercedes'e hem de F1'e bir mektup gönderildiğini iddia etse de Mercedes mektubun kendilerine ulaştığını reddetti.

BBC'den Andrew Benson'ın, Gümüş Oklar'ın, şirkete yaşattığı itibar kaybı için FIA'dan tazminat talep edebileceğini tweetlemesiyle Mercedes'in harekete geçebileceği öngörülüyor.

Ayrıca üst düzey F1 yetkililerinin FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in kararlarını sorguladığını ve daha önce FOM'un sahibi Liberty Media'nın FIA'dan ayrılmak isteyebileceğini öne sürülmüştü.