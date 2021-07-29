Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Mercedes pilotu Hamilton ve şampiyonadaki rakibi Max Verstappen, Britanya GP'nin ilk turunda liderlik için mücadele ederken temas yaşamıştı. O kazada Hamilton ağırlıklı olarak suçlu bulundu ve 10 sn zaman cezası aldı.

Verstappen ise temasın etkisi ile kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere vurdu ve 51G güce maruz kaldı. Red Bull Racing yönetimi, Hamilton'ın daha fazla ceza alması için olayın yeniden incelenmesini talep etti ancak Macaristan'da yapılan toplantının ardından Red Bull'un bu talebi reddedildi.

Horner'ın Hamilton'ın atağını "aşırı iyimser ve amatörce" olarak nitelemesi, Helmut Marko'nun ise bir yarıştan men cezası verilmesi isteğinin ardından bu konu bugünkü karar ile tamamen sonuçlanmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

FIA'nın konuyla ilgili son kararının ardından Mercedes, hakemlerin kararından memnun olduğunu belirtti ve Red Bull'un üst yönetiminin son dönemde Hamilton'a karşı savaş açtığını söyledi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı, hakemlerin Red Bull Racing'in yeniden inceleme talebini geri çevirme kararını memnuniyetle karşılıyor."

"Bu kararın olaya artık bir son getirmesinin yanında, Red Bull Racing üst yönetiminin Lewis Hamilton'ın adına ve sportif bütünlüğüne toplu bir şekilde zarar verme girişimini sonlandırmasını umuyoruz."

"Bu hafta sonu yarışmak ve 2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki zorlu rekabete devam etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Red Bull FIA'ya, içeriği bilinmeyen kanıtlarla birlikte bir mektup sunmuştu.

Ancak komiserlerin kararında, mektupta endişe verici bazı suçlamaların yer aldığı ve bunların not edildiği ancak dilekçe reddedildiği için iddialar hakkında yorum yapılmayacağı belirtildi.