Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak
Formula 1 Haberler

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, Red Bull'un Lewis Hamilton'ı daha fazla cezalandırma yönündeki girişiminin reddedilmesinin, rakibinin üst yönetiminin Formula 1 dünya şampiyonunun adını "zedelemeye" yönelik "toplu girişimini" sona erdireceğini umuyor.

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Mercedes pilotu Hamilton ve şampiyonadaki rakibi Max Verstappen, Britanya GP'nin ilk turunda liderlik için mücadele ederken temas yaşamıştı. O kazada Hamilton ağırlıklı olarak suçlu bulundu ve 10 sn zaman cezası aldı.

Verstappen ise temasın etkisi ile kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere vurdu ve 51G güce maruz kaldı. Red Bull Racing yönetimi, Hamilton'ın daha fazla ceza alması için olayın yeniden incelenmesini talep etti ancak Macaristan'da yapılan toplantının ardından Red Bull'un bu talebi reddedildi.

Horner'ın Hamilton'ın atağını "aşırı iyimser ve amatörce" olarak nitelemesi, Helmut Marko'nun ise bir yarıştan men cezası verilmesi isteğinin ardından bu konu bugünkü karar ile tamamen sonuçlanmış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: FIA Pool

FIA'nın konuyla ilgili son kararının ardından Mercedes, hakemlerin kararından memnun olduğunu belirtti ve Red Bull'un üst yönetiminin son dönemde Hamilton'a karşı savaş açtığını söyledi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı, hakemlerin Red Bull Racing'in yeniden inceleme talebini geri çevirme kararını memnuniyetle karşılıyor."

"Bu kararın olaya artık bir son getirmesinin yanında, Red Bull Racing üst yönetiminin Lewis Hamilton'ın adına ve sportif bütünlüğüne toplu bir şekilde zarar verme girişimini sonlandırmasını umuyoruz."

"Bu hafta sonu yarışmak ve 2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki zorlu rekabete devam etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Red Bull FIA'ya, içeriği bilinmeyen kanıtlarla birlikte bir mektup sunmuştu.

Ancak komiserlerin kararında, mektupta endişe verici bazı suçlamaların yer aldığı ve bunların not edildiği ancak dilekçe reddedildiği için iddialar hakkında yorum yapılmayacağı belirtildi.

paylaşım
yorumlar
F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak

Önceki haber

F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

8 s
2
Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

1 s
3
Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

7 s
4
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

9 s
5
Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

5 s
Son Haberler
Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
F1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

1 s
F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak
F1

F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak

2 s
Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''
F1

Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''

3 s
Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”
F1

Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”

3 s
Russell, geleceğiyle alakalı kararın yaz arasında verileceğini düşünüyor
F1

Russell, geleceğiyle alakalı kararın yaz arasında verileceğini düşünüyor

4 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı Macaristan GP
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş Macaristan GP
Formula 1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”
Formula 1

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor! Britanya GP
Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Petronas'tan Treedom ile ortak proje
GENEL GENEL

Petronas'tan Treedom ile ortak proje

2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?
GENEL GENEL

2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?

Son Haberler

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak
Formula 1 Formula 1

F1, 2022'de Barselona ve Bahreyn'de test yapacak

Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''
Formula 1 Formula 1

Mazepin: ''Puan için savaşmanın imkansız olacağını biliyorduk''

Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Sezonun ilk yarısında gösterdiğim performanstan memnunum”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.