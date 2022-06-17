Mercedes, FIA'nın dalgalanma için getirdiği yeni özgürlükleri değerlendiriyor

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FIA, Kanada GP öncesinde araçların dalgalanma seviyesini azaltmak için kurallarda bazı değişiklikler yaptı ve tabanla alakalı bazı maddelerde yumuşamaya gitti.

FIA'nın Tek Koltuklu Seriler Teknik Direktörü Nikolas Tombazis, takımlara bir mektup göndererek Kanada GP'den itibaren ekstra destek koluna izin verileceğini bildirdi.

Bu değişiklikle takımların tabanlarını güçlendirmesi, bunun sonucunda dalgalanmaya sebep olan taban esnemesinin azalması hedefleniyor.

Yayınlanan teknik direktifte Tombazis, takımların tabanda ikinci destek kolunu kullanabileceklerini bildirdi. Normalde bu sezon destek kollarının kullanılmasına izin verilmemişti ancak sezon öncesi testlerin ardından, esnemeye yardımcı olduğu için destek kollarına izin verildi.

Bunun dışında, takımların tabanın en üst katmanının yüzeyinde eğrilik veya hacim kurallarına uymayabilecek bazı ek kalınlıklara izin verilecek.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Takımlar bu konuda Perşembe günü bilgilendirdi ancak Mercedes, ilk antrenman seansında George Russell'ın aracına ikinci destek kolunu ekledi.

Yakından çekilen fotoğraflarda, ikinci destek kolunun bağlanacağı parça taban üstünde görüntülendi. Russell seansı liderin 0.6 sn gerisinde 6. sırada tamamladı.

Mercedes W13 diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, ikinci destek kolunu eklemek dışında arka süspansiyon sistemindeki rot kolunun açısında da değişiklik yaptı.

Bu parçada yapılan küçük değişiklik ile, o bölgedeki hava akımının yönünde iyileştirme sağlanması, bunun daha yüksek sürüş yüksekliğinde daha fazla yere basma gücü üretilmesinde yardımcı olması hedefleniyor.

Bu, Mercedes'in yere çok yakın gitmeden, dolayısıyla dalgalanmadan/zıplamadan aşırı etkilenmeden performansını korumasında yardımcı olabilir.

Mercedes W13 detail Photo by: Giorgio Piola

Takımdan yapılan açıklamada bu değişikliklerin daha fazla yere basma gücü üretmede yardımcı olmasının beklendiği bildirildi.

Hamilton, denedikleri şeyler nedeniyle yarış hafta sonunda geriye düşseler de, takıma yardımcı olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Lewis Hamilton, "Örneğin, bugün görece aşırı bir şeye sahip olduğumuzu göreceksiniz."

"İşe yaramazsa, kesinlikle daha az yere basma kuvvetine sahip olduğu için daha yavaştır. Ama bu benim işim."

"Bu sorumluluğu ciddiye alıyorum ve evet, bazı hafta sonları ideal olmasa da, bir veya iki seans kaybettiğimiz için geride kalmamıza sebep olsa da, sorun değil çünkü sonunda oraya varacağız ve bu sürecin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.