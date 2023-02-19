Mercedes: "FIA, yeni takımlar konusunda mevcut takımları dinlemeli"

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Formula 1'in popülaritesinde yaşanan patlamanın ardından spora ilgi gösteren taraf sayısı artmıştı; öyle ki FIA, bunun üzerine 11. ve 12. takımlar için bir başvuru süreci başlattı.

Şu anda seriye girmeye ilgi gösteren takımların başında General Motors'un desteğine sahip olan Andretti geliyor.

Ancak mevcut takımlar, yeni bir takım istemiyor gibi görünüyorlar çünkü yeni bir takım demek, şu anda 10 takıma paylaştırılan gelirlerin 11 takıma paylaştırılması demek. Bu da tüm takımların gelirini düşürecek.

Bu düşünce Liberty Media tarafından da destekleniyor ancak FIA şimdiye kadar geri adım atmadı.

Sky'a konuşan Toto Wolff, konu hakkın şöyle dedi: "Bence Formula 1'deki tüm takımlar takdir görmeli, sadece yeniler değil."

"Mevcut on takımın uzun süredir bu seride yer aldığı ve finansal anlamda zorluklar yaşadıkları veya seri çok popüler olmadığı zamanlarda bile burada kaldıkları göz ardı edilmemeli."

"Şu anda iyi bir konuma geldik ve hem mali açıdan hem de sporun bilinirliği açısından giderek büyüyoruz."

"Yani tüm bunları göz önünde bulundurmalıyız."

"Yine de yeni takımın gelişine karar verecek olan biz değiliz, FIA ve Formula 1 karar verecek."

Wolff, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini de ekledi.

"Giriş ücreti vb. gibi şeyler hakkında zaten o kadar çok şey söylendi ki artık bir şey eklemek istemiyorum."

"Bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Henüz oturup bu konu hakkında konuşamadık. Bunu tartışmak için bir sonraki fırsat önümüzdeki hafta F1 Komisyonu toplantısı olacak."

"Daha önce söylediklerime ekleyebileceğim bir şey yok."