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Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı

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Mercedes, Perşembe günü yapılacak FIA'nın Ödül Töreni öncesinde, Paris'teki fotoğraf çekimi seremonisinde yer almadı.

Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı

Mercedes, geçen hafta sonu şampiyonluğu belirleyen Abu Dhabi Grand Prix'sinin sonuçlarına itiraz edip etmemeyi değerlendirdiği için, 2021'in takımlar şampiyonlarını anan resmi FIA fotoğraf çekimine katılmayı reddetti.

RacingNews365'in özel haberine göre, Perşembe akşamı yapılması planlanan ödül törenine hazırlık görevi gören etkinliğe, Mercedes'in Formula 1 veya Formula E ekipleri katılmadı.

Mercedes, Formula 1'de FIA takımlar şampiyonasının yanı sıra Formula E'de de takımlar şampiyonasını kazandı ve Nyck de Vries, Formula E'de sürücüler şampiyonu oldu.

Ancak Mercedes, Abu Dhabi'deki çekişmeli koşullarda F1 sürücüler şampiyonluğunu kaybetti. Lewis Hamilton, son turda geç bir güvenlik aracıyla taze yumuşak lastikler için pite gelen Red Bull sürücüsü Max Verstappen'e yenildi.

Mercedes, tartışmalı yarışla ilgili iki protestosunun iptal edilmesinin ardından temyize gidip gitmemeyi düşünüyor. Takımın, resmi bir itirazda bulunmak için Perşembe akşamına kadar, yani FIA Ödül Töreni'nin başlamasıyla aynı zamana kadar vakti var.

Mercedes, RacingNews365.com'a, durum hakkında yorum yapmayı reddetti.

 F1 takımı, Pazar günü bu bildirimi yayınladığından beri sessiz. Basına herhangi bir paylaşım yapılmadı ve sosyal medya hesapları güncellenmedi. Lewis Hamilton ve takım patronu Toto Wolff, Pazar günkü yarışın ardından Yas Marina'da muhabirlere konuşmadı ancak Hamilton, podyum töreninden önce Jenson Button'a kısa bir röportaj vermişti.

Hamilton, bugün İngiltere'deki Windsor Kalesi'ne giderek, yarıştan bu yana ilk kez toplum önüne çıktı ve Şövalyelik Unvanı aldı.

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