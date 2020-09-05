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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış

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Mercedes, FIA kararından önce parti modu olmadan çalışmaya başlamış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, FIA'nın parti modunu yasaklama kararından önce kendilerinin böyle bir yasak ihtimaline karşı hazırlandıklarını açığa çıkardı.

FIA'nın sıralamalarda ve yarışta tek motor modu kullanılacağı yönünde direktif vermesinin ardından, takımlar ilk defa bugün İtalya'da sıralamalarda parti modu adı verilen ekstra güç sağlayan motor modları olmadan piste çıktılar.

Bu adımın Mercedes'i durdurmak için atıldığı düşünülüyordu ancak Mercedes pilotları, en yakın rakiplerinin 0.8 sn önünde sıralamaları ilk iki sırada tamamladılar.

Sıralamaların ardından konuşan Wolff, bir süredir olası parti modu yasağına karşı hazırlandıklarını kabul etti.

Wolff, "Bizim çalışma şeklimiz maksimum performans çıkarma, Darwinist insanlar gibi karşımıza çıkacak olası her türlü duruma hazırlıklı olmak için mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlama şeklinde."

"Bizim sıralama modumuz üzerine bir lobi çalışması olduğunu anladığımız anda, teknik direktif gelmeden önce, gelişim çalışmamızı bu duruma hazırlanmaya yönelttik."

"Bugün takımların performanslarının nasıl değiştiğini ilk defa gördük ve bazı ilginç sonuçlar ortaya çıktı."

"Belki de bu konuda en çok zorlayanlar, bugün pek harika performans gösterememiştir."

"Odaklandığımız en büyük avantaj, yarış zamanı kazanmak oldu. Onu da yarın göreceğiz. Ancak daha gün tamamlanmadan bu şekilde övünmek istemezsiniz."

"Biz sınırları zorluyoruz, bu yüzden gerçekten iyi bir cumartesi günü geçirdik. Takım adına çok mutluyum. Şimdi pazar günü iyi performans göstermemiz lazım." dedi.

Red Bull, motor modu yasağını en çok savunan takımlardan birisiydi ancak bugün McLaren ve Racing Point'in arkasında 5. olabildi.

Wolff, daha önceki açıklamalarında sıralama modu yasağının ardından yarışlarda motor gücünü daha fazla kullanabileceklerini söylemişti.

Wolff, "Bunun geleceğini biliyorduk. Bunun geleceğini anladığımız anda, 'Hadi, bunu bir fırsata çevirelim' dedik."

"Harika bir organizasyona sahibiz ve Brixworth'teki düşünce yapısı harika. Onlar 'Bu olay gerçekleşsin. Bunun için sıralamalarda, tüm yarışta kullanabileceğimiz güçlü bir mod hazırlayalım."

"Genel olarak sıralamalarda çok az performans kaybı oldu ancak yarış için çok fazla performans kazandık. Yarış içerisinde motoru artık daha fazla kullanabileceğiz."

"Bunu ancak çok fazla araştırma ve dyno testi ile başarabildik. Şu ana kadar her şey iyiydi. Bakalım gelecek seanslarda neler olacak?" dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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