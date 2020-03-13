"Mercedes, FIA-Ferrari anlaşmasını sorgulamayı bıraktı!"

Son haberlere göre, Mercedes artık FIA ve Ferrari arasındaki gizli anlaşmayı sorgulayan takımlar arasında değil. Fakat Red Bull bu konudaki tutumundan en ufak bir geri adım atmadı.

Avustralya Grand Prix'si, öncesindeki en büyük tartışma konularından birisi FIA ve Ferrari arasında imzalanan gizli motor anlaşmasıydı. Alfa Romeo ve Haas dışındaki tüm takımlar, Ferrari'ye karşı birleşti ve ortak bir bildiri yayınlayarak, federasyondan ayrıntıları açıklamasını istediler.

Ancak FIA Başkanı Jean Todt, bu istediği reddetti ve bunun üzerine rakip takımların protesto uygulayabileceği ya da yasal davalar açabileceği iddia ediliyordu.

Bugün bir iddiada bulunan F1-Insider.com, Mercedes'in artık Ferrari ve FIA'ya karşı kurulan ittifakın içerisinde yer almadığını iddia etti.

İddiaya göre bunun temel nedeni FIAT ve Ferrari başkanı John Elkann ile Daimler'in CEO'su Ola Källenius'un konuyu görüşmesi olabilir.

Taraflar, Formula 1'in ve ilgili üreticilerin imajına daha fazla zarar vermek istemediklerini kabul etmiş gibi görünüyorlar.

Mercedes'in bu savaştan çıkmasıyla, geriye kalan altı takımın yer aldığı bu girişimin zafere ulaşması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Alman üreticinin motorunu kullanan Racing Point ve Williams da ittifaktan çıkacak.

Bununla birlikte, Red Bull bu konuda öncü olmaya devam ediyor. Bu konuda FIA'ya yoğun bir baskı yapan Avusturyalı ekip, yapılan anlaşmanın kesin nedenlerini öğrenmeye çalışıyor.

Red Bull ayrıca DAS'ın iptali konusunda da arka planda çalışmalar yürütüyor.

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