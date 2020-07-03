Mercedes, FIA/Ferrari anlaşması hakkında hâlâ cevap bekliyor

Ferrari'nin rakipleri, İtalyan takımın güç ünitesinin kurallara uygunluğundan şüphe etmişti ve FIA, yaptığı birden fazla inceleme sonrasında Şubat ayında Ferrari ile özel bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Gridde bulunan yedi takım bu konuyu mahkemeye taşımayı planlıyorlardı, ancak Mercedes sezonun ilk yarışı olması planlanan Avustralya GP öncesinde şikayetini geri çekti.

Ancak Mercedes F1 patronu Toto Wolff, takımın bu tartışmadan geri çekilmediğini ve FIA'dan konu ile ilgili bir açıklama yapmasını merakla beklediğini söyledi.

Cuma günü Avusturya'da konuşan Wolff şunları söyledi: "Geri adım atmadık."

"Melbourne'de olduğumuz sırada sezon başlangıcı için, buna ek olarak ortaya çıkan anlaşmazlık, İtalya'da koronavirüs salgının çok kötü bir noktaya gitmiş olması sebebiyle, o zamanın elverişli olmadığına karar verdik."

"Bugünlerde ise şeffaflık çok önemli, ve iyi bir yönetim gayet önemli bir etken. Durum ile ilgili iyi bir yönetim yapılmış olabilir olabilir, ancak eğer olanları bilmiyorsanız doğru bir şey düşünebilmeniz gerçekten çok zor."

"Şu andaki konumumuzda durumu gözlemleme halindeyiz. Geçen sene olanlardan hiç mutlu değiliz. Bu durum hepimizi Ferrari'ye karşı rekabetçi olmaya itti, bu da çok zor bir şeydi."

"Sezonun nasıl başladığını ve ilerlediğini görelin, daha sonrasında kendimizi diğer takımlara göre nerede durduğumuz konusunda yeniden değerlendireceğiz."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Ferrari'yi, anlaşmanın detaylarını açıklamayı kabul etmeye davet etti ve şunları söyledi: "Kurallara uygunluk ve aracın yasal olması konusunda yapılan bir anlaşmanın bulunması çok rahatsız edici bir şey."

"Bu da sizin, anlaşmada neler olduğu konusunda meraklanmanıza neden oluyor, nelerden taviz verildiğini bilmek istiyorsunuz. Bize göre, bir araç kurallara ya uygundur ya da değildir."

"FIA'ya bunun nedeni soruldu. FIA da kendilerinin bu belgeyi açıklamalarından mutluluk duyacaklarını, ancak diğer taraflardan da izin almaları gerektiğini söyledi."

"Durum böyle olunca kurallara uygunluk konusunda yapılan özel anlaşmalar, şüphe oluşturmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu yüzden en sağlıklı şey bu anlaşmayı göz önüne alıp kimin ne tür tavizler verdiğini görmek olurdu."

"FIA kendilerinin bunu yapabileceğini söyledi. Ferrari'nin de aynısını yaparak bu olayı bir kenara kaldırmaları gayet iyi bir şey olurdu."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, konu hakkında daha şeffaf bir yaklaşımın olmasını umduğunu söylerken, İtalyan takımın konuya olan yaklaşımının yakın zamanda değişmeyeceğine inandığını söyledi.

"Ne olduğunu anlamak, ne bulduklarını görmek ve çözümün ne olduğunu bilmek güzel olurdu." diyen Brown ekledi: "Bu olay geçen sene yaşandı, bu yüzden geçen sene görmüş olabileceğimiz veriyi görmeyeceğimizi ümit ediyorum. Bana göre eğer konuyu açıkladığınıza inanıyorsanız, ancak o zaman geçen sene olanları kapamış olursunuz."

"Bugünün şeffaf dünyasında, durumun ne olduğunu anlayabilmek güzel olabilirdi."