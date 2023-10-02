Mercedes, Ferrari'ye karşı lastik avantajını kaybetti mi?

Sezonun başlarında Mercedes, Ferrari'ye kıyasla yarışlarda daha üstündü çünkü W14, SF-23'e göre lastikleri daha az zorluyordu.

Ancak Ferrari, 2023 aracının lastikler üzerinde neden bu kadar sert olduğu konusunda anlayış geliştirdikçe, yarış temposu da önemli ölçüde arttı.

İki takımın şu anda Takımlar Şampiyonası'nda ikincilik için mücadele etmesi sebebiyle kalan altı yarış bu açıdan kritik olabilir.

Lastik bozulmasının Pazar günkü tempoda kritik bir faktör olduğu son Japonya Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın önünde bitirdi.

Bu sonucun ardından Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Ferrari'nin lastik bozulmasını yönetme konusunda artık eskisi kadar geride olmadığını kanıtladığına inanıyor.

Shovlin, Mercedes'in Japonya GP hafta sonundaki performans eksikliğinin basit bir yere kuvveti eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Shovlin, "Bence sıralama turlarında ortaya çıkan performans açığı, hızlı virajlarda biraz daha az performansa sahip olmamız, yarışta bize pahalıya mal olan şeyle aynıydı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bence bu pist, hızlı virajlarda ne kadar yol tutuşuna sahip olduğunuzla ilgili. Bunun büyük bir kısmı yere basma kuvvetiyle ilgili ve biz bu konuda biraz geride kalmış gibi görünüyoruz."

"Ferrari güncellenmiş bir zemin getirdi, belki de ilerleme kaydetmişlerdir. Ama bence son yarışlardan bazılarına baktığımızda, bozulma konusunda sahip olduğumuz avantaj, sezonun önceki yarışlarında olduğu kadar belirgin değil." dedi.

Japonya GP'sinde konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, takımının yarışta gösterdiklerini göz önünde bulundurarak lastik yönetimini geliştirmede iyi kazanımlar elde ettiğini kabul etti.

Vasseur, "Sezonun ilk birkaç yarışına bakacak olursanız, bozulma ya da lastik yönetiminin her zaman en büyük becerimiz olmadığını görürsünüz."

"Suzuka'da bu pist sıcaklığında biraz risk altındaydık. Ancak günün sonunda bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Yarış kontrol altındaydı ve strateji iyi yönetildi. Kısacası iyi bir iş çıkardık. Sezonun ilk bölümüne kıyasla ileriye doğru net bir adım attık." yorumlarında bulundu.