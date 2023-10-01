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Mercedes, Ferrari'nin son yarışlarda geliştiğine inanıyor

Mercedes, Ferrari'nin Japonya Grand Prix'sinde neredeyse iki pilotla da kendilerini geçmesinin ardından İtalyan ekibin "büyük bir adım attığını" düşünüyor.

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George Russell, Mercedes F1 W14

Bu yıl bazı yarışlarda çok iyi, bazı yarışlarda ise kötü performans sergileyen Mercedes, Japonya'da en hızlı dördüncü takımdı.

Lewis Hamilton, yarışın büyük çoğunluğunu Ferrari pilotlarının ardında geçti ve stratejinin de yardımıyla 0.854 saniye farkla Carlos Sainz'ın önünde beşinci oldu.

Charles Leclerc beş saniye farkla dördüncü sırada yer alırken, George Russell da Sainz'ın 7.4 saniye gerisinde kaldı.

Ferrari genellikle lastik aşınmasının yüksek olduğu yarışlarda zorlansa da, Singapur'da Gümüş Okları mağlup ettiler ve Japonya'da yine Alman üreticiyi geçtiler.

Mercedes'in şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin, yarışın ardından şöyle konuştu: "Bunun bir kısmı sıcaklıkla ilgili."

"İlk sekiz turda lastikler giderek ısındığı için lastik aşınması çok fazlaydı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sıralama turlarında hızlı virajlarda tempo eksiği yaşadık ve yarışta bize pahalıya mâl olan şey de tam olarak buydu."

"Bu pistte önemli olan hızlı virajlarda ne kadar yol tutuşa sahip olduğunuz, ki bunun büyük bir kısmı yere basma gücüyle alakalı ve biz bu konuda biraz geride kalmış gibi görünüyoruz."

"Ayrıca Ferrari bu hafta sonu yeni bir taban getirdi, bu yüzden belki de ilerleme kaydettiler, bilemeyiz."

"Son dönemdeki bazı pistlere bakacak olursak, aşınma konusunda sahip olduğumuz avantaj, sezonun ilk yarışlarındaki kadar belirgin değil."

Shovlin, neden Russell için tek pit stop stratejisi seçtiklerine de açıklık getirdi.

Shovlin, "Tek pit stopla Sainz'ı geride tutma olasılığı nispeten düşük olsa da, bunu yapmamızın nedeni kaybedecek bir şeyimizin olmamasıydı."

"George'un arkasındaki Alonso'nun tek pit stopta kalması gibi bir risk yoktu, bu yüzden buna devam ettik.

"Ancak başarması zor bir stratejiydi ve o da bunu iyi idare etti. Fakat lastik aşınması, rekabetçi olması için biraz fazla yüksekti."

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