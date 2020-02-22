Mercedes, Ferrari’nin sıradışı F1 test değerlendirmesini sorguluyor

Mercedes Cuma gününü 1-2 olarak tamamladı, hem Valtteri Bottas hem de Lewis Hamilton günü performans sürüşü yaparak geçirdi ve geçen sene kırılan pist rekoruna yaklaştılar.



Takımın çıkardığı çift eksenli direksiyon sisteminin hakkında çıkan tartışmaların arasında, Mercedes W11 hiç olmadığı kadar güçlü duruyordu.

Mercedes'in gücünün aksine oluşan bir durum ise Ferrari'nin testlerdeki düşük performansıydı, takım testleri temponun 2.6 saniye arkasında tamamladı. Her ne kadar takım, testlerin açılış haftasında performans üzerine bir çalışma yapmadıklarını söylemiş olsa da öndekiler ile olan fark şaşkınlığa yol açtı.

Ancak Mercedes, durumun tersine ne kadar hızlı döneceğinin farkında. Takım 2019'un sezon öncesi testlerinin başlangıcında büyük bir problem ile yüzleşiyor gibi durduysa da ikinci haftada getirilen büyük güncelleme ile beraber çifte dünya şampiyonluğunun yolunu açtı.

Cuma akşamı Mercedes tarafından yayınlanan açılış testini özetleyen bir açıklamada ekip, hız saklama durumunun net bir resmini vermek istedi, ancak büyük ölçüde çekingen kaldı.

Açıklamada şunlar belirtildi: "Kimse diğer takımlardan daha hızlı olduğuna dair bir suçlamada bulunmak istemez, çünkü kimse kimin ne sakladığını veya ileride ne olacağını bilmiyor."

"Örnek vermek gerekirse, Red Bull ikinci testlerde paketine belirli bir güncelleme getirecek mi?"

"Neden Ferrari bu testlerde yaptığı sürüşlerde, diğer müşteri takımlarına göre güç ünitesini daha düşük seviyelerde çalıştırdı?"

Son cümle dikkat çekici bir cümleydi: Mercedes'e göre, Ferrari güç ünitesi tam kapasitesine yakın bir seviyede bile kullanılmadı.

Bu söylem, veriler ile kanıtlanarak yapılmış olan bir söylem. Ferrari'ye yakından bakılınca takımın güç ünitesinin tempodan 1 saniye yavaş olacak kadar yavaş kullanıldığı görülebiliyor - bu da demek oluyor ki öndekilerle olan fark gerçekçi bir fark değil.

Ferrari'nin açılış günlerindeki hızı (310.4 kmh), en hızlı düzlük hızına sahip Ferrari müşteri motoru kullanan Alfa Romeo'dan 11.5 kmh yavaştı, Perşembe ise bu fark 14.4 kmh'ydi. İlk haftadaki testlerin son gününde ise Vettel, hız ölçümlerinde 328.9 kmh'ye ulaştıktan sonra motoru arızalandı.

Vettel'in açıklamalarına göre Ferrari güç ünitesinin performansını artırma üzerine bir plan yapmıyor - ve belki de bunu test boyunca yapmayabilirler.

Vettel "Pek çok motor modu üzerinde çalışabilirsiniz. Bana göre şu anda hedefimiz maksimum motor gücümüzü kanıtlamak değil, olabildiğince fazla tur atmak."

"Bana göre motoru sonunda kadar Açmak, testlerde yapmanız gereken bir şey değil ve bunu da herkese göstermemelisiniz. An itibariyle planımızda böyle bir şey yapmak yok." dedi.

Vettel'in yorumları, Ferrari'nin test boyunca gösterdiği gösterişsiz performans ile uyuşuyor, bu yapılan da geçen seneki testlerde performans ile büyütülen beklentinin tam tersi olarak göze çarpıyor.

Takım patronu Mattia Binotto ise şunları söyledi: "Testlere ve programa olan yaklaşımımızı değiştirdik."

"İlk seansa - ilk üç güne - aracımızı belirli aero konfigürasyonları üzerine ayarlamak ile geçirdik, belirli mekanik konfigürasyonlara, bu sırada da ayarları optimize etmeye çalışmadık ve genel performansa odaklanmadık."

Ancak Binotto aynı zamanda Ferrari'nin rakiplerine göre bulunduğu durumdan rahatsızdı: "Geçen sene bu bölümde çok iyimserdik, çünkü tur zamanlarını yakalamak kolaydı. Bu şu anda biraz daha zor görünüyor.

"Rakiplerimiz çok güçlü duruyorlar, ancak bana göre geçen seneyi unutmamak lazım ve gelecek haftayı ve Avustralya'yı, performans sıralaması olarak daha iyi bir anlam çıkartmak için beklemek lazım."

Her ne kadar attıkları tur zamanları gazetelere manşet olmuş olsa da, Mercedes de durumu kontrol altında tutuyor.

Valtteri Bottas, araç ile geçirdiği ilk haftadan memnun olduğunu söyledi ve W11 aracındaki yeniliklere dikkat çekti.

"Gayet iyi bir hissiyata sahiptik. Araçla ilgili büyük denge problemleri yoktu, aracın davranışları gayet iyiydi ve her gün aracı gittikçe geliştirdik."

"Her ne kadar büyük problemler olmamış olsa da, denge ile ilgili küçük ayar sorunları olabiliyor, özellikle farklı hızlardaki ve farklı tip virajlardaki denge üzerinde. Bunu gittikçe geliştiriyoruz ve olması gerektiği yere gidiyoruz."

"Genel olarak gayet iyiydi. Ancak bundan fazlasını söylemek için erken bir vakitteyiz."

"Geçen sene ile karşılaştırıldığında gerçek problemler yok, bu yüzden her şey pozitif."

Mercedes gridin öncüsü olarak görünüyor olabilir, ancak Ferrari kartlarını sakladığı sürece, ön grubun sıralaması - 15 Mart'ta Melbourne'de 5 ışık sönene kadar - bir bilinmezlik olarak kalacak.