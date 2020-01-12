Mercedes, Ferrari'nin sidepod tasarımını kullanabilir

Yeni Ferrari'nin Mercedes'e benzeyeceği düşünülüyordu ancak yeni Mercedes de Ferrari'ye benzeyecek gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya, yeni Ferrari'nin ön kısmının Mercedes, Mercedes'in orta kısmının ise Ferrari'ye benzeyeceği bilgisini edindi.

Takımlar mümkün olan en iyi çözümleri bir araya getirebilmek için çok fazla çaba harcıyor ve araçların birbirlerine benzemesi şaşırtıcı olmayacak.

İddiaya göre Brackley merkezli Mercedes, Simone Resta ile Enrico Cardile önderliğinde ilk kez SF70-H'de kullanılan yüksek sidepod tasarımına geçiş yapacak.

Ecco il cono anti intrusione della Mercedes W10 in posizione alta Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF90: ecco la pancia con il cono anti intrusione sotto la bocca dei radiatori Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin öncülüğünü yaptığı kaza barını aşağı alarak sidepod hava girişinin yukarıya alındığı tasarım, SF90'da da devam etmişti.

Geçen yıl Ferrari'nin kullandığı tasarımda kaza barının hemen üstünde, hava kanalının yanına uzanan dikey bir parça eklenmişti. Bunun dışında sidepod üzerinden dışarıya doğru uzanan yatay kanatçığın şasiye bağlandığı nokta 2018'de düzken, 2019'da kıvrımlı bir şekilde şasinin üstüne bağlanmıştı.

Bu tasarımda temel olarak yan kaza barını aşağı konumlandırarak sidepod girişi yükseltiliyor. Hava girişinin alt kısmı, aslında zorunlu kaza barı. Bu aşağıya alındığına hava girişi yukarıda yer alır ve sidepod daha geriden başlar.

Eğer Mercedes gibi yüksek konumlandırırsanız, hava girişi o barın, yani çubuğun altında yer alır.

Mercedes W10: ecco l'estensione della scocca ai lati del motore Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in Ferrari tarzı tasarıma geçmesinin iki sebebi var; birincisi dayanıklılık, ikincisi ise aerodinamik.

Takım geçen yıl sık sık aşırı ısınma problemlerine maruz kalmıştı ve bu tasarımla motordaki hava akışının artması planlanıyor.

Brackley merkezli ekip aynı zamanda daha dar bir arka taraf istiyor. Bu sayede daha az sürtünmeye sahip olacaklar ve geçen yılki maksimum hız açığını kapatmaya çalışacaklar.