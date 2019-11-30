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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı

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Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı
Ekleyen:
30 Kas 2019 17:45

Mercedes, Ferrari mühendisi Giacomo Tortora ile anlaştı.

Abu Dhabi padoku, Lewis Hamilton'ın Ferrari ile görüşmelerde bulunduğu haberleriyle çalkalanırken, Brackley merkezli ekip de Maranello merkezli Ferrari'den önemli bir isimle anlaştı.

Giacomo Tortora, Mayıs ayında Ferrari'den ayrılmış ve zorunlu bekleme sürecine girmişti.

Yıl sonu itibariyle Tortora'nın bekleme süresi noktalandı ve Mercedes kendisine teklifte bulundu.

Monaco GP sonrasında takımdan ayrılan Tortora, zorunlu bekleme süresini tamamladı ve şimdi Mercedes'e katıldı.

Tortora, 2011 yılında Pat Fry'ın yoğun çabaları sayesinde takıma katılmış ve takımın özellikle simülatör kısmında önemli bir parçası olmuştu.

Böylelikle Mercedes, eski Ferrari teknik direktörü James Allison'ın önderliğinde bir başka ismi daha ekibine katmış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP3
Lokasyon Yas Marina Circuit
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
18 Saat
:
30 Dakika
:
18 Saniye
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