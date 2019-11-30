Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı
Mercedes, Ferrari mühendisi Giacomo Tortora ile anlaştı.
Abu Dhabi padoku, Lewis Hamilton'ın Ferrari ile görüşmelerde bulunduğu haberleriyle çalkalanırken, Brackley merkezli ekip de Maranello merkezli Ferrari'den önemli bir isimle anlaştı.
Giacomo Tortora, Mayıs ayında Ferrari'den ayrılmış ve zorunlu bekleme sürecine girmişti.
Yıl sonu itibariyle Tortora'nın bekleme süresi noktalandı ve Mercedes kendisine teklifte bulundu.
Monaco GP sonrasında takımdan ayrılan Tortora, zorunlu bekleme süresini tamamladı ve şimdi Mercedes'e katıldı.
Tortora, 2011 yılında Pat Fry'ın yoğun çabaları sayesinde takıma katılmış ve takımın özellikle simülatör kısmında önemli bir parçası olmuştu.
Böylelikle Mercedes, eski Ferrari teknik direktörü James Allison'ın önderliğinde bir başka ismi daha ekibine katmış oldu.
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Alt-etkinlik
|FP3
|Lokasyon
|Yas Marina Circuit
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
|Editör
|Franco Nugnes
Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı
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