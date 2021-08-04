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Mercedes, Ferrari ve McLaren lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes, McLaren ve Mercedes, Hungaroring'de gerçekleştirilen 18 inç lastik testinin ilk gününü başarıyla tamamladılar.

Mercedes, Ferrari ve McLaren lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli'nin 2022 sezonunda kullanılacak olan 18 inç lastikleri test ettiği prototip testleri, salı günü Hungaroring'de başladı.

Kuru zeminde gerçekleştirilen bu teste Mercedes'in yanı sıra Ferrari ve McLaren katıldı.

Mercedes'te direksiyona daha önce açıklandığı üzere takımın genç yeteneği George Russell geçti ve toplamda 137 tur atmayı başardı. Başarılı bir gün geçiren İngiliz pilot, sabah 66, öğleden sonra ise 71 turu geride bıraktı.

Diğer tarafta McLaren'da direksiyona geçen isim takımın İngiliz pilotu Lando Norris'ti ve gün boyunca toplamda 122 tur atarak o da başarılı bir testi geride bıraktı.

 

Diğer tarafta Ferrari, her iki pilotunu da kullandı. Sabah piste çıkan Charles Leclerc toplamda 91 tur atarken, öğleden sonra Carlos Sainz direksiyona geçti ve 82 tur tamamladı.

Böylelikle Ferrari, gün boyunca 173 tur tamamladı.

Testler bugün kaldığı yerden devam edecek ve McLaren'da direksiyona Daniel Ricciardo geçecek.

 

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