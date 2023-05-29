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Mercedes, Ferrari söylentilerine rağmen Hamilton'ın ayrılacağını hiç düşünmemiş

Mercedes'in patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gideceği spekülasyonlarına rağmen hiçbir zaman şüpheye düşmediklerini söylüyor.

Matt Kew
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on stage

Emilia Romagna GP yarışının iptal edilmesinin ardından dikkatler Ferrari ve Hamilton'a çevrildi çünkü İtalyan ekibin yedi kez dünya şampiyonuna teklif yaptığı öne sürüldü.

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve Ferrari iyi bir seçenek olsa bile uzun zamandır iyi bir ilişkiye sahip olduğu Alman ekiple yarışıyor.

Hamilton bu hafta sonu yapılacak Monaco GP öncesinde Ferrari iddialarını yalanladı. Ferrari ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyleyen Hamilton, Mercedes ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Cumartesi günü bu haberi ele alan Wolff, "Bu haber gerçekten iyi iş yaptı çünkü çığ gibi büyüyen manşetlere yol açtı. Oysa bunun arkasında hiçbir şey yok."

"Şu anda Lewis ile çok mutluyuz. Sözleşme görüşmelerinde herhangi bir pürüz çıkmadı."

"Birlikte devam edip etmeme konusunda nihai bir karar almadan önce, başka bir tarafla görüşmeyeceğimize dair aracımızda uzun yıllardır devam eden bir anlaşma var."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Prince Albert II of Monaco

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Prince Albert II of Monaco

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Dolayısıyla başka bir takımla görüştüğü (iddiaları) hakkında zerre endişem yok."

Wolff, Hamilton'ın 2013 yılında takıma katılmasından bu yana, pazarlama taahhütleri ve ücret yapısının ince ayrıntıları dışında, evrak konularında hiçbir değişim olmadığını öne sürdü.

Hamilton'ın kontratının iki yıl mı olacağı sorusuna Wolff, "Henüz bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü iki taraf için de en iyi işi yapmak istiyoruz."

"Şartları konuşuyoruz, seçenekleri konuşuyoruz ve bunların hepsi tamamen uyumlu."

"Bu gerçekten de neyin en iyi olduğuna dair yapılan bir beyin fırtınası." cevabını verdi.

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