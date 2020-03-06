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Formula 1 / Son dakika

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

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"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 10:07

İtalyan basınına göre Mercedes, Ferrari'nin motordaki durumunu en başından itibaren biliyordu.

2019 Belçika GP sonrası motor performansında ciddi bir yükseliş gerçekleştiren Ferrari, peş peşe pole pozisyonları kazanmıştı.

Bu başarıların ardından Ferrari motorunun yasallığı sorgulanmaya başladı ve Red Bull ile Mercedes başta olmak üzere bazı takımlar FIA'ya sorular sordular.

Daha sonra bazı teknik direktifler yayınlandı ve Austin'den itibaren Ferrari eskisi kadar güçlü olamadı. Ancak Ferrari, bunun direktifle ilgisi olmadığını ve motorlarının tamamen yasal olduğunu savundu.

Ancak incelemeler sonrası geçen hafta FIA tarafından yapılan açıklamada, Ferrari motorunun %100 yasal olmadığı fakat illegal de olmadığı ima edildi. Bundan ötürü de Ferrari ile FIA arasında gizli bir anlaşma yapıldığına yer verildi.

Bu gizli anlaşmaya Mercedes takım patronu Toto Wolff sert şekilde karşı çıktı ve mektup yazdı.

Ancak İtalyan Corriere dello Sport'a göre Mercedes, en başından itibaren durumu biliyordu.

İtalyan medya kuruluşu şu ifadeleri kullandı: "Mercedes'in çekmecesinde Ferrari'nin yakıt akışıyla nasıl çalıştığı konusunda gerçeği gösteren teknik bir dosya var. Gözlemlenen dönemde yapılan her bir eyleme dair ayrıntılar rapor edilmiş durumda."

"Ferrari'nin yakıt akışında ne yaptığı, nasıl yaptığı ve hatta kimin yaptığı bilinmesine rağmen Mercedes'in kullanmadığı veriler var. Gerçek Paris'te değil Brackley'de."

İlginç şekilde Wolff'un yaptığı bu başvuru, Mattia Binotto'nun hamlesi sonucu olabilir.

"Ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Concorde Anlaşması'nda takım patronluğu yapan herhangi birinin Liberty Media yönetim kuruluna katılamayacağına dair bir madde ekledi. Bu, durumu kişisel bir saldırı olarak kabul eden Toto Wolff'un hedeflerini engelledi."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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