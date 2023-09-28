Mercedes: "Ferrari ile ikincilik için mücadele ettiğimizi unutmamalıyız"
Mercedes, 2024'teki aracını baştan tasarlamayı planlamasına rağmen, mevcut Formula 1 aracına daha fazla güncelleme getirmenin hâlâ önemli olduğunu düşünüyor.
Alman üretici, W14'ün takımın beklediği ilerlemeyi gösterememesi nedeniyle zorlu bir 2023 sezonu geçirdi.
Takım, Monako Grand Prix'sinden itibaren tasarım yönünü değiştirmesine rağmen şampiyonayı kazanan Red Bull'a yaklaşamadı.
Mercedes, 2024 için konseptini tamamen değiştireceğini açıkladı ve zaferler için mücadeleye geri dönmeyi umuyor.
Gelecek yıl için dramatik bir yön değişikliği, 2024'e W14'ten çok az şey taşınacağı anlamına gelse de, bu Mercedes'in mevcut aracını iyileştirme çabalarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Takım patronu Toto Wolff, Birleşik Devletler Grand Prix'si için iyi bir yükseltme planlandıklarını açıkladı.
Takımın düzenli olarak yayınladığı yarış sonrası değerlendirme videosunda konuşan Mercedes strateji şefi Rosie Wait, takımın W14 üzerinde çalışmayı bırakmasının neden mantıklı olmadığını açıkladı.
Wait, "W15'te daha temel geliştirmeler yapmak için kış arasını kullanacak olsak da, mevcut araçla yapabileceğimiz hem onu daha hızlı hale getirecek hem de gelecek yılın aracını geliştirmek için öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olacak pek çok şey var." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Zaten yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz şey de bu. Dolayısıyla, piste getirdiğimiz yeni parçalar her ikisini de yapıyor; umarım performans ekler ve mevcut aracı daha hızlı hale getiririz. Ancak hepsi özellikle anlayışımızı geliştirmemiz gereken alanları hedefliyor."
"Bu yıl onları test ederek öğreneceğimiz şeyler doğrudan W15'in gelişimine katkı sağlayacak. Ayrıca Ferrari ile ikincilik için sıkı bir mücadele içinde olduğumuzu ve şampiyonadaki bu konumun hepimiz için gerçekten önemli olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla, geliştirme çalışmalarımız devam ediyor ve bunları araca aktarmaya devam edeceğiz." dedi.
Japonya GP hafta sonunda konuşan Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, takımın 2024 için bazı cesur değişiklikler yaparken pilotlarını dinlediğini söyledi.
Shovlin, "Kesinlikle daha önce sahip olduğumuz herhangi bir konsepte bağlı kalmıyoruz, çok açık fikirliyiz."
"Oldukça yıpratıcı birkaç yıl geçirdik ve tekrar öne geçmek için çok sıkı çalışan bir ekibiz." dedi.
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