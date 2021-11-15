Mercedes, Brezilya'da tek pit stop stratejisinin işe yarayacağını düşünmüyor

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sine 10. sıradan başlayarak galibiyete ulaştı ve Red Bull'daki rakibi Max Verstappen ile sürücüler şampiyonasındaki farkı 14 puana indirdi.

Verstappen, bir set sert lastikle sadece 13 turun ardından, Hamilton'ın önüne geçmesine engel olmak için erken bir ikinci pit stop yaptı. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, yine de Verstappen'i pistte yakalayıp geçmeyi başardı.

Bottas da Verstappen'in bir tur ardından, erken bir ikinci pit stop için çağrıldı ve Mercedes'e takım telsizinden, "Bence kolay bir dubleyi çöpe attık." dedi.

Bottas, yarışı Verstappen'in üç saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

Bottas yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "İlk pit stop benim için oldukça geç oldu, bu yüzden tek pit stop olması gerektiğini hissettim."

"Bu yüzden hâlâ, tek pit stopla ikinci olmam gerektiğini düşünüyorum ama bakacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Bottas'ın tek pit stopla ikinciliği koruyabileceğinden emin olmadığını ve Sergio Perez'in üçüncülük almasını engellemenin önemli olduğunu açıkladı.

Wolff, "Tek pit stopla kalabileceğimizden emin değilim."

"Belki. Ancak üçüncülüğü Perez'e karşı kaybetmek de riskliydi. Bence sorun olmadı. Belki ikisi arasında sınırdaydı ama Perez için pozisyonu riske atmak istemedik." dedi.

Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, takımın "bu konu hakkında konuştuğunu" ve tek pit stopu değerlendirdiğini açıkladı. Ancak yine de bunun, Bottas'ın podyum finişini riske atacağını düşünüyor.

Shovlin, "Valtteri bunun işe yarayacağını düşündü ve bu bir kumar. Ancak sorun şu ki, eğer yanlış oynarsak, Valtteri'nin podyumunu riske atabilirdik."

"Lewis ile aynı stratejiyle Max'i yenebileceğimizi düşünseydik, bunu yapardık çünkü biraz lastik farkı yakalayabilirsek gerçekten saldıracak araç hızına sahip olduğumuzu hissettik."

"Yani farklı bir stratejiyle devam etme seçeneği tartışıldı ancak o kadar çekici değildi çünkü endişelerimiz vardı ve yanlış yapsaydık yarışı kazanamazdık."

"Max'in sert lastikte nasıl düştüğüne bakılınca, bu çok zor olurdu. Lastik yönetimini de dahil etmek gerekiyor." dedi.

Bottas'ın üçüncülüğü, Mercedes'in takımlar şampiyonasında liderliğini artırarak Red Bull'un 11 puan önünde yer almasını sağladı.