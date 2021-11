Mercedes, Brezilya'da tek pit stop stratejisinin işe yarayacağını düşünmüyor

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sine 10. sıradan başlayarak galibiyete ulaştı ve Red Bull'daki rakibi Max Verstappen ile sürücüler şampiyonasındaki farkı 14 puana indirdi.

Verstappen, bir set sert lastikle sadece 13 turun ardından, Hamilton'ın önüne geçmesine engel olmak için erken bir ikinci pit stop yaptı. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, yine de Verstappen'i pistte yakalayıp geçmeyi başardı.

Bottas da Verstappen'in bir tur ardından, erken bir ikinci pit stop için çağrıldı ve Mercedes'e takım telsizinden, "Bence kolay bir dubleyi çöpe attık." dedi.

Bottas, yarışı Verstappen'in üç saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

Bottas yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "İlk pit stop benim için oldukça geç oldu, bu yüzden tek pit stop olması gerektiğini hissettim."

"Bu yüzden hâlâ, tek pit stopla ikinci olmam gerektiğini düşünüyorum ama bakacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images