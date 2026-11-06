Formula 1 Sao Paulo GP
Mercedes: "Paketin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz"
Bradley Lord, 2. antrenman seansındaki liderliğe rağmen sıralama turlarında rakipleriyle aradaki farkın kapanacağını öngördü.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 6 Kas 2026 21:05
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Brezilya Grand Prix'sinin cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Antonelli ile zirvede yer alan Mercedes ekibinden cuma günkü performans ve hafta sonunun geri kalanına dair açıklamalar geldi.
Seansın ardından gazeteci basının sorularını yanıtlayan Bradley Lord, Malezya güncelleme paketinden bu yana pek karşılaşmadıkları önden kayma sorununu çözmeye çalıştıklarını ancak aracın piste çıkar çıkmaz iyi bir ritim yakalamasından memnun olduklarını ifade etti.
Brezilya'daki ilk iki antrenman seansını değerlendiren Lord, şunları söyledi: "Gerçek gelişme, aracın piste çıkar çıkmaz iyi bir performans sergilemesi oldu.”
“Malezya'daki güncellemeden bu yana pek yaşamadığımız bir durum olan önden kayma sorunuyla karşılaşsak da ayarlar üzerinde çalışıyoruz. Genel olarak uzun tur temposunda Lando, Max ve bizim her iki pilotumuz başa baş bir mücadele içinde. Ferrari belki biraz daha geride kalmış olabilir ama cumartesi günkü daha sıcak koşullarda kesinlikle ritim yakalayacaklardır.”
“Güncelleme paketinin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz, bugün serin koşullarda harika seanslar geçirdik, cumartesi günü çok daha sıcak, pazar günüyse yine serin bir hava olacak.”
“Böylelikle pist sıcaklığındaki bu tür bir değişimlere ve bunun araç dengesine olan etkisine ne kadar uyum sağlayabileceğimiz de ortaya çıkacak.”
“Burası sezonun en kısa tur sürelerinden birine sahip, bu yüzden aradaki farkların çok az olması normal. Sıralama turlarında en ufak bir ayar farklılığı veya pist sıcaklığındaki tek bir derecelik değişim bile fark yaratabilir.”
“Bu nedenle mücadelenin başa baş geçeceğini ve aradaki farkların kapanmasını bekliyoruz. Bu yüzden 2. antrenmanda gördüğümüz avantajın sıralama turlarına birebir yansıması beni şaşırtır ama umarım yine de iyi sonuçlar almayı başarırız."
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- Motorsport.com Ekibi
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