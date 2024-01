Mercedes, fabrikasını genişletme izni aldı

Mercedes takımı, Brackley'deki fabrikasını genişletmeyi planlıyordu ve bu konuda geniş çaplı programlar hazırlanmıştı.

Bu hafta, West Northamptonshire Konseyi, fabrikayı genişletme planlarını resmen onayladı.

Mercedes, Formula 1 takımındaki personel sayısını 1,400'den 1,900'e çıkarmak istiyor ve bunun için yeni tesislere ihtiyaç var.

Üstelik bu yeni tesislerin çevre dostu olması da gerekiyor.

Başlangıçta yerel işletmeler fabrikanın genişletilmesine karşı çıktılar, ancak stratejik planlama komitesi Mercedes'in projesini onayladı.

Takım patronu Toto Wolff daha önce fabrikayı genişletmenin çalışanların çıkarına olduğunu söylemiş ve "İdeal çalışma ve dinlenme ortamını yaratmaya çalışıyoruz."

"Fabrikamızın, Silikon Vadisi'nin tüm konfor ve avantajlarına sahip küçük bir kasaba haline gelmesini istiyoruz." demişti.

Çalışmaların ne kadar vakit alacağı ve 2026 projesini ne yönde etkileyeceği ise zaman içerisinde belli olacak.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

The Mercedes logo on the halo of Mercedes W12