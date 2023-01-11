Mercedes fabrikasındaki değişiklikler, W13'teki sorunları nasıl çözdü?
Mercedes pist kenarı mühendisliği şefi Andrew Shovlin, takımın W13'ün çeşitli sorunlarını çözme çabaları nedeniyle daha hızlı parçalar üretebilecekleri mekanizmalara yöneldiğini söyledi.
Yeni kuralların ilk sezonuna epey kötü bir başlangıç yapan Mercedes, sezon boyunca gelişmesine rağmen şampiyonluk mücadelesinden oldukça uzak kaldı ve sezonu yalnızca bir galibiyetle kapattı.
İlk yarışlarda dalgalanma sorunundan ciddi oranda etkilenen takım, sorunun ciddiyetini fark etmesinin ardından daha kaliteli güncellemeler getirebilmek için daha iyi tasarım araçları kullanmaya karar verdi.
Motorsport.com'a konuşan Shovlin, "Çalışma şeklimiz ve araçtaki güncellemeleri değerlendirme şeklimiz gibi konulara yatırım yapıyoruz."
"Bu yatırım, pistteki aracın belki de her zamanki gelişim eğrisini takip etseydik olacağından daha yavaş olması anlamına geliyordu; ancak bu araçlarda aerodinamik olarak neler olup bittiğini çözmeye çalışmak çok önemliydi."
"Bir noktadan sonra aracı anlamayı başardık bu sayede gelişim açısından ışıklar bir anda yeniden yanmaya başladı, nereye gittiğimizi görebilmeye başladık ve gelecekte nelere ihtiyacımız olduğunu fark ettik." dedi
George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes'in tasarım araçlarını geliştirme çabalarının CFD sistemlerini daha verimli hale getirmeye odaklandığı anlaşılıyor, böylece dalgalanma sorununu daha iyi modelleyebileceklerdi.
Shovlin, "Sorun rüzgar tünelimizde değildi, ancak modellemelerimizde ya da çalışmalarımızda fark edemediğimiz bir sorun vardı: dalgalanma sorunu."
"Dolayısıyla yapmamız gereken birkaç şey vardı. Bunların ilki, sorunu araca müdahale etmeden çözmeye çalışmaktı."
"Bu durum sezonun ilk yarışlarında dikkatimizi dağıttığı için acı vericiydi, üstüne üstlük bütçe sınırı nedeniyle sahip olduğumuz sınırlı kaynağı sorunu anlamaya yöneltmek zorunda kaldık."
"Aslında çok temel ve nispeten basit bir çalışmaydı, sadece gerçekten neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk."
"İkinci olarak ise şu soruyu çözmeye çalıştık: Eskiden olduğumuz yere geri dönebilmek için ihtiyaç duyduğumuz araçları nasıl geliştirebiliriz? Sadece birkaç parça üretebileceğimiz, parçaları araca getirebileceğimiz ve iyi çalıştıklarından emin olabileceğimiz bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyorduk." dedi.
Mercedes'in daha güçlü bir mekanizma geliştirme çabaları, takımın sırasıyla İspanya ve ABD GP'lerinde tanıtılan taban ve ön kanat güncellemelerini üretmesini sağladı.
İlk güncelleme dalgalanma sorununu ortadan kaldırdı, ancak bu kez de aracın çok sert tepkiler vermesi gibi bir sorun ortaya çıktı. sertliği ile ilgili ek bir sorunu ortaya çıkardı.
Uzun süre sonra Austin'de bu sorunu çözen Mercedes, iki yarış sonra George Russell ile galibiyete ulaşarak galibiyet hasretini sonlandırdı.
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