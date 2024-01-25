Mercedes: "Fabrikadaki ekip için oldukça yoğun bir dönemdeyiz"

Takımın işletme müdürü Rob Thomas, aracı bir araya getirirken fabrikada ne kadar çok iş yapıldığını ve takım çalışanlarının yeni araçlarını sezona hazır hale getirmek için her gün tüm gün çalıştıklarını açıkladı.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerden önce Sevgililer Günü'nde lansmanı yapılacak olan W15'in geliştirilmesi üzerinde çalışan yüzlerce personelle birlikte, takımın yeni aracını hazırlamak için aylar süren çalışmalar hızla devam ediyor.

Mercedes yeni aracın kendilerini yarış galibiyetleri ve potansiyel olarak bir Dünya Şampiyonluğu için tekrar mücadeleye sokacağını umuyor, Thomas Mercedes'in çalışanlarına işlerini nasıl yaptıkları konusunda bolca övgüde bulundu.

Thomas, Mercedes'in resmi web sitesine verdiği demeçte, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce ve binlerce bileşen geliyor, incelemeden ve test aşamalarından geçiyor."

"Daha sonra Test ve Geliştirme departmanı için çeşitli alt montajlar haline getiriliyorlar ve bunlar dayanıklılık ve performans testlerinden geçiriliyorlar."

"Bu, fabrikadaki ekip için gerçekten yoğun bir dönem çünkü bu bölümler 7/24 vardiya düzeninde çalışıyor. İnsanlar büyük bir bağlılık gösteriyor."

Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes factory

"Çok fazla şey oluyor ve her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor."

"Yılın bu döneminde zaman çizelgelerine sadık kalmak ve taş üstünde taş bırakmamak çok önemli. Testlere ve yarışlara en iyi şekilde hazırlanmak için bunun gerekli olduğunu biliyoruz. Aksi takdirde, ileride çok daha büyük etkileri olacak sorunlarla karşılaşacağız."

"Her zaman hız ve kalite arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyoruz."

"Gerçekten de yılın bu zamanı her şey bir araya geliyor, fabrikadaki herkes ve her departman yaptığı işte uzman."

"Ancak aracı eksiksiz bir şekilde bir araya getirmek için her departmanın birbiriyle çok yakın etkileşim içinde olması gerekiyor. Her şey saygıyla ama çok hızlı bir şekilde yapılıyor."

"Herkes birbirine güveniyor. Eğer ekipte herhangi birinin bir sorunu varsa, bunu gideriyorlar ve yardıma ihtiyaçları varsa, gelip soruyorlar." dedi.