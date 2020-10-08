Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

Bu seneki COVID-19 protokolleri kapsamında, padok personeli ve takım çalışanları her 5 günde bir test yaptırmak zorunda.

Bugün Mercedes'ten yapılan açıklamada, Nurburgring yarışı öncesinde yapılan testlerde bir takım çalışanının testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, "Takım çalışanlarından birisinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz. Bu durumu FIA protokollerine göre yürütüyoruz ve FIA ile yakın çalışıyoruz."

"Daha fazla detay vermeyeceğimiz konusunda anlayış istiyoruz." dedi.

Böylece, Britanya GP öncesinde Sergio Perez'in pozitif çıkmasının ardından bir F1 takımında ilk defa pozitif vaka görülmüş oldu.

F1 sezonu başladığından beri şu ana kadar 26 kişinin testi pozitif çıktı ancak bu isimlerin çoğu yardımcı personellerdi. F1 organizasyonu ya da takımlar içerisinde pozitif vaka sayısı kısıtlı oldu.

Bu dönemde yaklaşık 50 bin COVID-19 testi yapıldı. Son vaka durumuyla ilgili açıklamaların, her zaman olduğu gibi Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Bu seneki sıkı protokoller sadece pistte geçerli değil. FIA, yarış hafta sonunda ve yarışlar arasında çalışanların uymaları gereken bir rehber hazırladı.

Sonucu pozitif çıkan Mercedes çalışanı, virüsün yayılmaması için izole bir şekilde tutulacak. FIA protokollerine göre sıradaki işlemler uygulanacak.