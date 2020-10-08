Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

paylaşım
yorumlar
Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Mercedes, Eifel Grand Prix’si öncesinde Formula 1 takımının bir üyesinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bu seneki COVID-19 protokolleri kapsamında, padok personeli ve takım çalışanları her 5 günde bir test yaptırmak zorunda.

Bugün Mercedes'ten yapılan açıklamada, Nurburgring yarışı öncesinde yapılan testlerde bir takım çalışanının testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, "Takım çalışanlarından birisinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz. Bu durumu FIA protokollerine göre yürütüyoruz ve FIA ile yakın çalışıyoruz."

"Daha fazla detay vermeyeceğimiz konusunda anlayış istiyoruz." dedi.

 

Böylece, Britanya GP öncesinde Sergio Perez'in pozitif çıkmasının ardından bir F1 takımında ilk defa pozitif vaka görülmüş oldu.

F1 sezonu başladığından beri şu ana kadar 26 kişinin testi pozitif çıktı ancak bu isimlerin çoğu yardımcı personellerdi. F1 organizasyonu ya da takımlar içerisinde pozitif vaka sayısı kısıtlı oldu.

Bu dönemde yaklaşık 50 bin COVID-19 testi yapıldı. Son vaka durumuyla ilgili açıklamaların, her zaman olduğu gibi Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Bu seneki sıkı protokoller sadece pistte geçerli değil. FIA, yarış hafta sonunda ve yarışlar arasında çalışanların uymaları gereken bir rehber hazırladı.

Sonucu pozitif çıkan Mercedes çalışanı, virüsün yayılmaması için izole bir şekilde tutulacak. FIA protokollerine göre sıradaki işlemler uygulanacak.

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar

Önceki haber

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

Cem Bölükbaşı, Formula Regional F3 aracıyla teste çıktı
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, Formula Regional F3 aracıyla teste çıktı

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi
Karting Karting / Son dakika

ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor

Son Haberler

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!
F1 Formula 1 / Son dakika

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

47dk
2
Formula 1

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

3
Formula 1

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

4
Formula 1

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar

2s
5
Formula 1

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

Son Haberler

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı
F1

Mercedes F1’in bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar
F1

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!
F1

Ilott, Haas’ın 2021 sürücü adayları arasında yok!

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor
F1

Steiner, 2021 kadrosu için pilotların ‘son kullanma tarihine’ bakıyor

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"
F1

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

Son Videolar

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.