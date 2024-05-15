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Formula 1

Mercedes, F1'in Avrupa bölümü için %100 biyoyakıtlı lojistik hedefliyor

Brackley merkezli ekip, geçen yılın Avrupa ayağında emisyonlarda %67 azalma elde etti. Mercedes Formula 1 Takımı, 2024 sezonu Avrupa ayağı için ise %100 biyoyakıtlı lojistik hedefliyor.

Burhan Güneydaş
Mercedes AMG F1 motorhome

Fotoğraf: Mercedes AMG

Doğrulanan bilgilere göre takım, pist kenarı konaklama ve mühendislik birimleri için jeneratörlerinde biyoyakıt kullanımını yaygınlaştıracak. Karavan yalnızca HVO100 biyoyakıt ile çalışacak. Kamyon filosuna güç sağlamak için biyoyakıt kullanımına devam edilecek.

Brackley merkezli ekip, 2023 Avrupa yarışları için tamamen biyoyakıtla çalışan bir sezon hedefledi ve ilk etapta emisyonlarda %60'ın üzerinde azalma elde etmeyi amaçladı. Mercedes, emisyonlarda %67'lik azalma elde ederek hedeflerini gerçekleşirdi. Mercedes bu yıl emisyon azaltımı için bir hedef belirlemedi, sadece geçen sezon elde edilen tasarrufların üzerine yenilerini eklemek istiyor.

Mercedes F1 takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, "Avrupa sezonu lojistiğimize güç veren sürdürülebilir yakıtlar, takımın ve sporumuzun net sıfır karbon salınımı hedefine doğru ilerlemesine yardımcı olan geçiş planlarımızın önemli bir parçası."

Toto Wolff, Susie Wolff, Venturi takım patronu

Toto Wolff, Susie Wolff, Venturi takım patronu

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Petronas'ın, takımın ve ortaklarımızın ortak çabalarını yansıtan emisyon azaltımında verimliliği arttırmak için yatırımlarımızı arttırdık. Yakıt inovasyonu, 2026'da sporumuza gelecek değişikliklerin merkezinde yer alıyor ve sürdürülebilir değişimi sağlamaya bu kadar kararlı bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum." dedi.

Formula 1 sezonunun Avrupa bölümü bu hafta sonu 17-19 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Imola Pisti'nde yapılacak Emilia Romagna Grand Prix'siyle başlıyor.

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