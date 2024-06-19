Mercedes, 2026 F1 kurallarının Ekim'e ertelemesini neden engelledi?

FIA'nın geçen hafta F1'in bir sonraki kural devriminin ayrıntılarını açıklayarak takımları şaşırtmasıyla birlikte, taslak kuralların durumu Montreal padoğunda bazı tedirginliklere neden oldu.

Otomobillerin performansının F1'in ihtiyacı olanın gerisinde kaldığı - mevcut fikirlerin otomobilleri düzlüklerde çok hızlı, virajlarda ise çok yavaş kıldığı - yönündeki görüş birliğinin ortasında, revizyonların yapılması gerekecek..

Nitekim FIA'nın tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis Cumartesi günü ayrı toplantılarda hem medyaya hem de takımlara taslak kuralların değiştirileceğini söyledi.

Tombazis, "Henüz nihai kurallar dizisinde değiliz ve ekiplerle bulmamız ve tartışmamız gereken epeyce şey var."

"Araçların yere basma kuvveti ya da düzlük hızıyla ilgili bazı endişelerin eşit derecede farkındayız ve bunlar hâlâ yapılması gereken iyileştirmeler olarak sınıflandırdığımız şeyler." dedi.

Değiştirilmiş kurallara son şeklini verme süreci ilginç çünkü bu süreç takımların resmi desteğini gerektiren bir yönetim altında gerçekleşecek.

Şimdiye kadar FIA, kuralları tek başına belirleme hakkına sahipti çünkü Uluslararası Spor Kuralları, kuralların yürürlüğe girmeden önceki 18 aya kadar FIA tarafından belirlenebileceğini söylüyor.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aslında, 2026 kurallarını belirlemek için 30 Haziran'a kadar süresi olan FIA, takımlara fikirlerini danışmış ve geri bildirim istemiş olsa da, kural kitabına ne konulacağı konusunda onlardan herhangi bir destek talep etmedi.

Tüm bunlar 1 Temmuz'da kuralların Concorde Anlaşması'nın yetki alanına girmesiyle değişecek ve bu noktadan sonra yapılacak her türlü değişiklik F1 Komisyonu'nun desteğini gerektirecek.

Süreç, tartışmaların Teknik Danışma Komitesi'nin resmi yollarından geçmesi ve F1 Komisyonu'na havale edilmesi gerektiği anlamına geldiğinden, bazı şeylerin değiştirilmesini potansiyel olarak daha zaman alıcı hale getirebilecek bir senaryoyu beraberinde getirebilir.

Burada herhangi bir değişikliğin yapılabilmesi için çoğunluğun desteği yeterli olacaktır. Ancak F1 dünyasında hiçbir şeyin garantisi yoktur, dolayısıyla bazı ince ayarların yapılmasında beklenmedik engeller çıkabilir.

İşlerin 1 Temmuz'dan itibaren daha karmaşık bir hal alması ihtimali, geçtiğimiz günlerde 2026 yönetmeliklerinin çerçevesinin çizilmesinin Ekim ayına kadar ertelenmesi gerektiğini düşündürdü - bu da FIA'ya yönetmelikleri daha iyi bir şekle sokmak için daha fazla zaman tanıyacaktı.

Ayrıca, mevcut düzenlemeler uyarınca takımların Ocak ayına kadar 2026 araçları üzerinde herhangi bir aerodinamik çalışmaya başlamalarına izin verilmediği için de mantıklı görünüyordu.

Dolayısıyla, Ekim ayında yapılacak bir yayın, teorik olarak Haziran ayında yapılacak bir yayından hiçbir fark yaratmayacaktı.

Ancak bu planlar, Mercedes'in destek vermeyi reddetmesi nedeniyle suya düştü.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu karar FIA'yı 30 Haziran tarihine bağlı kalmaya ve F1'in şu anda içinde bulunduğu koşulları oluşturmaya zorladı.

F1'in 2026 yönetmeliklerini geliştirmek için bu ekstra zamandan faydalanabileceğini düşünenler olsa da, Mercedes'in tutumunun işini şansa bırakmak istememesinden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Taslak kuralların yayınlanmasının Ekim ayına kadar ertelenmesi halinde, bu düzenlemelerin mevcut düzenlemelerle aynı ölçekte iyileştirmelere ihtiyaç duymayacağının garantisi yoktu.

Ancak Ekim ayında, ekipler Ocak ayında çalışmalarına başlamadan önce işleri yoluna koymak için fiilen sadece iki aylık bir süre olacaktı - bu da ihtiyaç duyulabilecek her şeyi tamamlamak için yeterli bir süre olmayabilirdi.

Bu nedenle, taslak düzenlemelerin şimdi ortaya çıkarılmasıyla, altı aylık sürenin en azından Ocak ayında yeşil bayrak sallandığında işlerin çok daha iyi bir şekle girmesine olanak sağlaması umuluyor.

Ve 2026 kurallarını şekillendirmek için başlamak üzere olan yönetim süreci, rekabetin kendi çıkarlarını ön plana çıkarması riskini taşısa da, Mercedes patronu Toto Wolff Montreal'de nihai sonucun iyi olacağından şüphesi olmadığını söyledi.

"FIA ve takımlar düzenlemeleri optimize etmemiz gerektiği konusunda hemfikir çünkü otomobilin performansı bu aşamada yeterince iyi değil. Bunu başarabileceğimizden eminim."