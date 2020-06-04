Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

paylaşım
yorumlar
Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
4 Haz 2020 13:51

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, gelecek hafta 2 gün boyunca Silverstone'da sürüş yapacaklar.

Takımların haftalarca fabrikalarını kapatmalarının ardından, Mercedes sezonun ilk yarışı Avusturya'ya hazırlanmak için Silverstone'da iki gün çalışacak.

Mercedes'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda pilotların birer gün 2018 Mercedes F1 aracıyla test yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Valtteri ile salı günü, Lewis ile çarşamba günü 2018 Mercedes W09'la iki gün test yapacağız. Takım gelecek ay Avusturya'daki dönüş öncesinde tüm prosedürler üzerinde çalışacak." denildi.

F1 kuralları sezon içerisinde mevcut senenin aracıyla test yapılmasına izin vermiyor.

Kurallarda "Önceki senelerin araçlarıyla testler, sadece o dönemin özelliklerine sahip araç ve bu amaç için hazırlanan özel lastiklerle gerçekleştirilebilir." cümlesi yer alıyor.

Mercedes bu yüzden ilgili maddeye göre test yapmalı; kullanacağı araçları, pilotları, testin yapılış şeklini, süresini ve amacını FIA'ya bildirmek zorunda.

 

Sonraki haber
Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

Önceki haber

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

Sonraki haber

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"İnsanları işten çıkarırken Alonso'ya milyon dolarlar vermek, Renault'da ayaklanmaya neden olabilir"

2
Formula 1

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

2s
3
Formula 1

Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı

4
Formula 1

Wolff: "Vettel hakkında 'laf olsun diye' konuşmadık"

5
Formula 1

Mercedes, yedek pilotlarını McLaren'la paylaşabilir

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak
F1

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü
F1

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir
F1

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir

Perez ve Gasly, Sanal Azerbaycan Grand Prix'sine katılacak!
eSpr

Perez ve Gasly, Sanal Azerbaycan Grand Prix'sine katılacak!

Mercedes, yedek pilotlarını McLaren'la paylaşabilir
F1

Mercedes, yedek pilotlarını McLaren'la paylaşabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.