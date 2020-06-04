Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Takımların haftalarca fabrikalarını kapatmalarının ardından, Mercedes sezonun ilk yarışı Avusturya'ya hazırlanmak için Silverstone'da iki gün çalışacak.

Mercedes'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda pilotların birer gün 2018 Mercedes F1 aracıyla test yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Valtteri ile salı günü, Lewis ile çarşamba günü 2018 Mercedes W09'la iki gün test yapacağız. Takım gelecek ay Avusturya'daki dönüş öncesinde tüm prosedürler üzerinde çalışacak." denildi.

F1 kuralları sezon içerisinde mevcut senenin aracıyla test yapılmasına izin vermiyor.

Kurallarda "Önceki senelerin araçlarıyla testler, sadece o dönemin özelliklerine sahip araç ve bu amaç için hazırlanan özel lastiklerle gerçekleştirilebilir." cümlesi yer alıyor.

Mercedes bu yüzden ilgili maddeye göre test yapmalı; kullanacağı araçları, pilotları, testin yapılış şeklini, süresini ve amacını FIA'ya bildirmek zorunda.