Mercedes, F1'deki MGU-H teknolojisini yol araçlarında kullanmaya hazır

2014'te başlayan turbo hibrit çağında kullanılmaya başlanan ve sıcak egzoz gazını elektrik enerjisine dönüştüren MGU-H, güç ünitesinin en zor parçalarından biri oldu.

Teknolojisi ile beraber yapımında harcanan paralar sebebiyle pek çok üreticinin başını ağrıtan bu sistem, uzun süreçte sporda kullanılmaması konusunda büyük tepkilere maruz kaldı.

Ancak turbo hibrit çağındaki tüm şampiyonaları kazanan Mercedes, bu sistemin otomotiv endüstrisine getireceği faydalardan uzun zamandır bahsetmekte - ve bu iddiaları, yol araçları için ortaya koydukları planlar ile beraber kendilerini kanıtlamış durumda.

MGU-H teknolojisinden öğrenilen bilgiler yeni bir elektrik egzoz gazı turboşarjında kullanılacak. Son gelişme safhasında olan bu teknoloji, daha sonrasında AMG-Mercedes'in yeni üretim modellerine eklenecek.

Mercedes-AMG yönetim kurulu başkanı Tobias Moers şunları söyledi: "Elektrikli bir geleek için hedeflerimizi belirledik."

"Bunlara ulaşmak için ise farklı ve üst düzey inovatif parçalara ve birleşimlere uyum sağlamak üzerinde çalışıyoruz."

"Bu atılım ile beraber birimsel teknolojimisi besliyoruz ve kendi performans gereksinimlerimize göre ayarlıyoruz. İlk adım, elektrikli turboşarjı içermekte - Formula 1 teknolojisini yola taşımamızın bir örneği olan bu parça, turboşarjlı içten yanmalı motorlardaki beceride ulaşılamayacak bir seviye yaratmamıza yardımcı olacak."

MGU-H'nin yol aracı versiyonunun arkasındaki fikir ise performansı ekstra beygir gücü üzerinden taşımak - F1'de olduğu gibi - yerine, motorun yanıt vaktini geliştirmek ve turbo gecikmesini azaltmak.

Düzenekte sadece 4 santimetrelik bir elektrik motoru kullanılacak ve bu motor şarj miline yerleştirilecek. Türbin çarkı egzozun olduğu tarafta, kompresör çarkı ise temiz hava tarafında olacak.

Motor, kompresör çarkını, egzozdaki gaz akışını almadan önce hareket ettirecek. Turboşarj 170.000rpm'de çalışmakta.

Düzeneğin yol araçlarındaki kullanımı, gaz uygulanışından gelen dönüş hızını geliştirebilir ve sürüş hissiyatını genel olarak iyileştirebilir - bunu da daha düşük motor hızlarında daha yüksek tork kullanarak yapabilir.

F1'in motor üreticileri, son birkaç senedir MGU-H parçasını, işleri kolaylaştırmak - ve yeni motor üreticilerini spora çekme - bakımından kullanmama fikrini ortaya atıyordu.

Ancak MGU-H'in ortaya koyduğu gücün kaldırılması ile beraber, F1'in benzin idareli motorlarının arkasındaki konseptinde kaybedeceği gücün telafisinin yapılması büyük değişiklikler yapılmasına yol açabilir. Buna ek olarak MGU-H'in kullanılmaması, şu anda sporda bulunan üreticilerin, teknolojisi hakkında öğrendikleri bilginin ve yaptıkları yatırımın çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Mercedes'in F1 motor şefi Andy Cowell, geçen sene yaptığı açıklamada MGU-H'in kullanılmamasının büyük bir geri adım olduğundan bahsetmişti.

Motorsport.com'a konuşan Cowell şunları söylemişti: "MGU-H teknolojisi, çok karmaşık olmasından ve ses çıkarmamasından dolayı çok eleştirilmişti. Bu bir mucize olarak tanımlanmıştı. Dört tane teknoloji şirketi bunu çalıştırmayı başardı."

"Kaybettiğimiz güç farkını geri kazanmamız için yakıt akış oranını artırmamız gerek, ki bu da geriye atılmış olan bir adım olurdu. Bu bir gelişim değil. Gelişim süreci bittiğinde, geriye bir adım atmış gibi hissedersiniz."