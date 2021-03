Mercedes, F1'deki bütçe sınırını avantajına çevirmeyi planlıyor

Formula 1'in bütçe sınırı getirmesi amacı sürdürülebilir bir ekonomik ortam hazırlamanın yanında üst sıra takımlarını performans açısından diğerlerine yakınlaştırmaktı.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, her zamanki gibi bardağın dolu tarafına bakıyor ve kendileri için bu sıkıntılı süreci daha güçlü olmanın bir fırsatı olarak görüyor.

Bu spor uzun zamandır harcama savaşının olduğu bir spor. Bu açıdan en büyük bütçelere sahip takımların sporu domine ediyor olması tesadüf değildi. Ve bu seneye kadar takımların yaptıkları harcamalar konusunda hiçbir zaman resmi bir sınır olmamıştı.

2021 FIA finansal kuralları içerisinde bütçe sınırı 145 milyon dolar olarak belirlendi ve ilk defa bir sınır getirilmiş oldu. Bu rakamın içerisinde birçok kalem yer almıyor ancak yine de özellikle (yıllık bütçeleri yaklaşık 500 milyonu bulan) Mercedes, Red Bull ve Ferrari için bu sınır, büyük bir değişiklik manasına geliyor.

Bu üç takım, mevcut çalışanlarını kaybetmeden şirket içerisinde tutmaya devam etmek için farklı projeler üzerinde çalışmaya başladı. Ferrari bu yüzden spor araç programına girmeye karar verirken, Mercedes Uygulamalı Bilim birimi ile müşterilerine hizmet sağlamaya odaklandı.

Ekstra gelir her alanda daha fazla performans manasına geldiği için, bütçenin azalması doğal olarak bu takımların rekabet seviyelerini eskiye göre azaltacak. Buna rağmen, bu kuralların başka bir önemli sonucu daha var: yeniden yapılanma ve küçülme sürecinde organizasyonda yapılan değişiklikler.

Formula 1'in orta sıra takımları, büyük takımların yaşadığı bu sorunlar karşısında fayda sağlamayı umuyorlar. Aston Martin'in geçmiş yıllarda diğerlerine göre hep daha az ancak verimli harcamalar yaptığı biliniyor. Bu açıdan Aston Martin'in çalışma şeklinde dramatik değişiklik yapması gerekmeyecek. Alpine için de benzer durum söz konusu.

Alpine'den Marcin Budkowski, "Her şey aracı daha hızlı hale getirmek ve aynı zamanda verimli olmak üzerine. Takımın verimliliği, daha iyi çalışma, elimizdeki kaynaklarla daha akıllıca çalışma üzerinde çok fazla uğraşıyoruz."

"Şanslıyız ki, hiçbir zaman en iyi finansmana sahip takım olmadık. Her zaman verimli çalışan bir takım olarak bilindik. Bu açıdan muhtemelen bütçe sınırı döneminde zirvedeki takımlara göre daha iyi durumdayız. Bu yüzden gelecekte bundan faydalanmayı hedefliyoruz." dedi.

Yazılı kurallar, bu noktaya gelinene kadar ne kadar detaylara inildiğini işaret ediyor. Bütçe sınırıyla alakalı kurallar içerisinde doğum izninin nasıl uygulanacağı, hastalık maaşı ve esas görevi tarihi veya demo arabaları hazırlamak olan mekanikerlerin maaşları gibi konulardan bahsediliyor. Takımlar, bütçe sınırına uyabilmek için harcadıkları her bir kuruşun hesabını yapmak zorunda.

Bir şirketin her departmanındaki tüm harcamaların temeline dönme, izleme ve sıfırdan gerekçelendirme süreci, sıfır tabanlı bütçeleme olarak bilinir.

Wolff, "Kişisel iş hayatımdaki deneyimim, bazen sıfır bütçeleme yaklaşımından geçmenin size gerçekte masada ne kadar kaldığını göstermesiydi."

"Bir seneden diğerine ne kadar taşıdığınızı, sadece süreçleri ve genel organizasyonu düzene sokarak ne kadar harcamayı önleyebileceğinizi görebilirsiniz."

"F1 dünyasında performans göstermek sadece paraya bağlı değildir. En çok paraya sahip olabilir ancak olması gerektiği gibi performans gösteremeyebilirsiniz. Geçmişte bunun örneklerini gördük." dedi.

Harcama savaşındaki kilit avantajlardan birisi AR&GE ve belli insanları bir iki sene boyunca kâr getirmeyecek de olsa özel projelere yönlendirme olacak.

Aero testi kısıtlaması ile takımlar, birkaç sene olduğu gibi birden fazla rüzgar tünelinde 7/24 çalışma şansı bulamıyordu.

Ancak yine de, zengin takımlar daha fazla üretim kaynaklarına sahip olduğu için piste daha fazla yeni parça getirebiliyordu. Bunun dışında mekanik tarafta herhangi bir kısıtlama olmadığı için, büyük takımlar daha fazla yenilikçi çözüm kovalayabiliyordu.

Bu seneden itibaren takımların tüm harcamalarının hesabı tutulacağı için, büyük takımlar aynı sorun için birden fazla çözüm üzerinde çalışıp, işe yarayanı tutup işe yaramayanı çöpe atabilme lüksüne sahip olamayacaklar. Takımlar çözümler konusunda daha akıllıca davranıp, çok fazla kaynak ve zaman harcamadan hangi yoldan gideceklerine karar vermek zorunda olacaklar.

Wolff, "Biz hiçbir zaman kaynaklarımızı boşa harcamadık. Bizim önceliğimiz her zaman, A'yı ya da A ve B'yi denemekten ziyade nasıl fonksiyon sergileyeceğimiz üzerine oldu. Biz her zaman A ya da A ve B yaklaşımına sahip olduk çünkü her zaman daha fazla performans getireceğine inandığınız şeye odaklanırsınız."

"Ancak bütçe sınırı ile bu konuda yeni bir seviye gelmiş oldu çünkü geçmişte belli bir maliyet sınırı altında çalışmıyorduk. Bu, artık süreci anlamamız gerektiği manasına geliyor."

"Her bir parçanın maliyeti düşürülür veya maliyetler değerlendirilir. Ve çalışma şeklinizi düzenlemeniz gerekir. Ancak bunun bir performans avantajı olabileceğine inanıyoruz çünkü bizi ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı yeniden düşünmek zorunda bıraktı."

"Ve bu, en iyi performans getireceğine inandığımız alanlara daha çok odaklanmamız gerektiği anlamına gelecek." dedi.

Mercedes AMG F1 W12 with Lewis Hamilton, Toto Wolff and Valtteri Bottas Photo by: Daimler AG

Tüm bunların yanında bütçe sınırının, takımların 2022'deki yeni konseptleri geliştirmek için çalışmalara başlamalarının yanında 2021 araçlarını geliştirmek zorunda kalacakları senede gelmesi, kritik konulardan birisi olacak.

Takımlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar - en azından mekanik tarafta - herhangi bir kısıtlama olmadan çalıştılar. Takımların 2022 araçlarının aerodinamik yapısı üzerinde çalışmaları 1 Ocak 2021'den önce yasaktı. Bu durum nedeniyle büyük takımlar, daha fazla kaynak ve insana sahip olduğu için 2022 öncesinde mekanik tarafta avantaj sağlamış olabilirler.

Bu konuda fırsat dönemi sona erdi. 1 Ocak itibariyle tüm takımlar, mevcut araçlarını geliştirmeye devam ederken 2022 aracını geliştirme arasında bir denge tutturmak zorunda. Takımlar rüzgar tüneli ve CFD'yi hangi proje üzerinde ne kadar kullanması gerektiğine karar vermek zorunda kalacaklar.

Wolff, "Bu, her sene çözüm bulmanız gereken bir soru. Mevcut aracınızı, bir sonraki senenin aracına göre ne kadar geliştirmeniz gerektiği konusunda dengeyi bulmanız gerekiyor."

"2022 için bu konu, kural değişiklikleri nedeniyle daha hayati önem taşıyor. 2022'ye erkenden odaklanan takımlar ve 2021 Dünya Şampiyonası'nda büyük bir fırsat gören takımlar olacaktır."

"Ve bizim için, gelecek yıl için gelişimi nasıl dengelemek istediğimize dair doğru kararı vermek önemli olacak. Bu, her hafta konuştuğumuz bir konu." dedi.

Harcama limiti sadece AR&GE alanında değil. Bu kural, yarışmak için gerekli her alanı etkiliyor. Takımın Teknik Patronu James Allison, W12'nin lansmanında harcamaların azalmasının, takımın üretmek zorunda olduğu parça sayısının da azalmasına neden olacağını söylemişti.

Allison, "Aracın karoserinin altında daha uzun ömürlü olması için yapabileceğimiz bazı güncellemeler vardı. Bu sayede onları çok sık bir şekilde değiştirmek zorunda kalmayacağız ve bütçe sınırı içerisinde daha verimli bir şekilde çalışabileceğiz." demişti.

2021'de takip edilmesi gereken iki paralel proje olduğu için, üst sıra takımları için açık bir şekilde zor bir sene olacak. Ancak 2022'de de bütçe sınırı 145 milyon dolardan 140 milyon dolara, 2023'te de 135 milyon dolara düşeceği için takımların sürekli bu duruma adapte olmaları ve personel sayılarını azaltmaları gerekecek.

Peki lider takımlar yeni bütçe sınırı dönemine ayak uydurup yine diğerlerinin önünde kalmaya devam edebilecekler mi? Wolff, Mercedes F1 takımı olarak en azından doğru yolda olduklarını düşünüyor.

Wolff, "Bana göre bütçe sınırı aşırı önemli bir konu. Son 10-15 senedir harcamalar sürekli arttığı için, artık sürdürülemez bir hal almıştı."

"Artık herkes aynı finansal çerçevede çalışacak. Bu heyecan verici bir şey çünkü takımlar arasında harcamalar açısından çok fazla fark olmayacak."

"Mücadeleyi seviyoruz. Bunu kabullenmeliyiz. Bu, zaman zaman çok acı dolu olabilir çünkü sonunda daha verimli olabilmemiz için tüm süreçleri buna göre adapte etmemiz gerekiyor."

"Bu süreç içerisinde, aslında verimli olmanın daha fazla performans olduğunu fark ettik. Bu proje üzerinde çalışan grup harika bir iş başardı. Mümkün olan sınırlı kaynaklardan maksimumu çıkarma konusunda iyi durumda olduğumuza inanıyoruz." dedi.

