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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın

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Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın
Ekleyen:
22 Oca 2020 16:12

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgiye göre Mercedes, 2020 sonrası F1'de kalma kararı alırken, Lewis Hamilton da iki yıllık yeni anlaşmayı kabul etmeye yakın.

Geçen yılın sonunda, padokta Mercedes'in Formula 1'den ayrılabileceği yönünde önemli söylentiler çıkmaya başlamıştı.

Buna göre Merceded'in yeni yönetimi, Formula 1'e bu kadar büyük paralar yatırmak istemiyordu ve zaten yakaladığı altı pilotlar/takımlar şampiyonluğuyla istediği seviyeye ulaşmıştı.

2020 sonunda Formula 1'le yaptığı anlaşma bitecek olan Mercedes'in sadece motor üreticisi olarak kalacağı, bu yüzden de Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçebileceği konuşuluyordu.

Ancak Motorsport.com'un güvenilir kaynaklarına göre, Mercedes yönetim kurulu durumu görüştü ve Formula 1'de kalmaya karar verdi ve resmi açıklama önümüzdeki süreçte yapılacak.

Mercedes'in şimdi iki yıllık anlaşma önerdiği Lewis Hamilton'ı takımda tutması ve Toto Wolff'la da yeni anlaşma imzalaması bekleniyor. Hamilton böylelikle 2021 ve 2022 yıllarında da takımda kalacak. Takımın geri kalanı da buna göre planlanacak.

Bu düşüncenin tersine dönme ihtimali elbette var ancak olağanüstü bir şey olması gerekiyor. Mercedes'in resmi açıklamayı önümüzdeki haftalarda veya en geç birkaç içerisinde yapması bekleniyor.

Mevcut durum Mercedes için mükemmel görünüyor çünkü şirket, spora çok fazla yatırım yapsa bile ödüller, sponsor gelirleri ve diğer gelirler sayesinde bunu dengeleyip, artıya geçebiliyor. Bunu yaparken reklam açısından mükemmel bir geri dönüşe de sahip oluyor.

Formula 1'de kullanılan hibrit motorlar ve sporun teknik alt yapısı, pazarlama için oldukça mükemmel görünüyor.

Hibrit tema, Mercedes için son derece değerli. Çünkü gelecekte elektrikli araçlar gelecek olsa bile, dünyanın tamamen elektrikliye geçmesi yıllar alacak.

2012-15 yılları, en büyük yatırım gereken yıllardı ve bugünün Formula 1 takımı, son derece verimli ve köklü bir mekanizmaya sahip. Bundan ötürü de büyük yatırımlara ihtiyaç duymuyorlar.

Şimdilik ikinci sürücünün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Hamilton'ın sözleşmesinin yenilenmesiyle, Valtteri Bottas'ın kaderi de belli olacak. Koltuğu için ana aday George Russell.

Çeviri: İnci Beğen

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Liste

Il poleman Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Il poleman Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/18

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Lewis Hamilton. Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton. Mercedes AMG F1
2/18

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
3/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
4/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Toto Wolff, James Allison, Lewis Hamilton, Andy Cowell, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Toto Wolff, James Allison, Lewis Hamilton, Andy Cowell, Mercedes AMG F1
5/18

Fotoğraf: Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
6/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, primo classificato festeggia sgommando

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, primo classificato festeggia sgommando
7/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio dell'ala anteriore
8/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
9/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
10/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10

Mercedes AMG F1 W10
11/18

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
12/18

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
13/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
14/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
15/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del cestello del freno posteriore

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del cestello del freno posteriore
16/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
17/18

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, festeggia dopo aver conquistato il Mondiale

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, festeggia dopo aver conquistato il Mondiale
18/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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