Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın

Geçen yılın sonunda, padokta Mercedes'in Formula 1'den ayrılabileceği yönünde önemli söylentiler çıkmaya başlamıştı.

Buna göre Merceded'in yeni yönetimi, Formula 1'e bu kadar büyük paralar yatırmak istemiyordu ve zaten yakaladığı altı pilotlar/takımlar şampiyonluğuyla istediği seviyeye ulaşmıştı.

2020 sonunda Formula 1'le yaptığı anlaşma bitecek olan Mercedes'in sadece motor üreticisi olarak kalacağı, bu yüzden de Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçebileceği konuşuluyordu.

Ancak Motorsport.com'un güvenilir kaynaklarına göre, Mercedes yönetim kurulu durumu görüştü ve Formula 1'de kalmaya karar verdi ve resmi açıklama önümüzdeki süreçte yapılacak.

Mercedes'in şimdi iki yıllık anlaşma önerdiği Lewis Hamilton'ı takımda tutması ve Toto Wolff'la da yeni anlaşma imzalaması bekleniyor. Hamilton böylelikle 2021 ve 2022 yıllarında da takımda kalacak. Takımın geri kalanı da buna göre planlanacak.

Bu düşüncenin tersine dönme ihtimali elbette var ancak olağanüstü bir şey olması gerekiyor. Mercedes'in resmi açıklamayı önümüzdeki haftalarda veya en geç birkaç içerisinde yapması bekleniyor.

Mevcut durum Mercedes için mükemmel görünüyor çünkü şirket, spora çok fazla yatırım yapsa bile ödüller, sponsor gelirleri ve diğer gelirler sayesinde bunu dengeleyip, artıya geçebiliyor. Bunu yaparken reklam açısından mükemmel bir geri dönüşe de sahip oluyor.

Formula 1'de kullanılan hibrit motorlar ve sporun teknik alt yapısı, pazarlama için oldukça mükemmel görünüyor.

Hibrit tema, Mercedes için son derece değerli. Çünkü gelecekte elektrikli araçlar gelecek olsa bile, dünyanın tamamen elektrikliye geçmesi yıllar alacak.

2012-15 yılları, en büyük yatırım gereken yıllardı ve bugünün Formula 1 takımı, son derece verimli ve köklü bir mekanizmaya sahip. Bundan ötürü de büyük yatırımlara ihtiyaç duymuyorlar.

Şimdilik ikinci sürücünün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Hamilton'ın sözleşmesinin yenilenmesiyle, Valtteri Bottas'ın kaderi de belli olacak. Koltuğu için ana aday George Russell.

Çeviri: İnci Beğen