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Formula 1 / Haberler

Mercedes, F1'de devam edip etmeyeceğine iki hafta içerisinde karar verecek

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Mercedes, F1'de devam edip etmeyeceğine iki hafta içerisinde karar verecek
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 12:10

Mercedes'in ana şirketi Daimler, 2020 sezonunun ardından Formula 1'de devam edip etmeme kararını iki hafta içerisinde verecek.

Takımlar ile Formula 1 yönetimi arasında yapılan Concorde Anlaşması 2020'nin sonunda bitiyor ve henüz hiçbir takım bu anlaşmaya imzasını atmadı.

2014'ten bu yana altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu yakalayan Mercedes'in sezon sonunda spordan çekilebileceğine yönelik ciddi iddialar bulunuyor.

RaceFans ve Autocar, Mercedes'in önümüzdeki iki hafta içerisinde bir toplantı gerçekleştirerek Formula 1'den çekilip çekilmeme kararını vereceklerini öğrendi.

Daimler'in bir sonraki toplantısının ne zaman olacağına dair kesin bir açıklama yok ve şirket sözcüsü de toplantı tarihini açıklamayı reddetti. Ancak Autocar ve RaceFans, bu toplantının 12 Şubat'ta gerçekleştireceğini öğrendi.

Henüz Mercedes, F1'le ilgili hiçbir karar almadı ancak üst düzey kaynaklar, spordan çekilme kararını ciddi şekilde değerlendirdiklerini iddia ediyor.

Mercedes, hayal kırıklığıyla dolu finansal tablolardan kurtulmak ve AR&GE yatırımlarını yol araçları teknolojisine kaydırmak için çabalıyor.

Bununla birlikte 2021 yılında Formula 1 kuralları değişecek ve giderler normal bir sezonun neredeyse iki katına çıkacak.

Şirket kendisine 2020 sonuna kadar 1.4 milyon euro'luk bir tasarruf hedefi koydu ve geçen yılın sonunda bu hedefe yönelik bazı yatırım kesintileri yapacaklarını açıkladı. ,

Ödül paraları ve sponsorluk gelirleri F1 ekibinin harcamalarının büyük bir kısmını telafi etse de, Daimler tamamen ikna olmamış gibi görünüyor.

Kararın ardından Mercedes F1 takımının ne olacağı ya da Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas'ın nereye gideceği bilinmiyor. Son günlerde Hamilton'ın da Mercedes'ten yüksek maaş istediği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Lawrence Stroll ile Toto Wolff'un takımı devralabileceği yönünde pek çok spekülasyon da bulunuyor. Bu takımın adı da Aston Martin olacak. Böyle bir durumda Racing Point, Rus milyarder Dmitry Mazepin'e satılacak.

Mazepin daha önce Force India iken takımı satın almak istemişti. Şimdilik Mercedes, Aston Martin ve Racing Point bu konuda yorum yapmayı reddettiler.

Mercedes'in fabrika takımını spordan çekse bile en azından motor üreticisi olarak seride kalma ihtimali bir hayli yüksek.

Haber ve bilgiler RaceFans ile Autocar'a aittir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Gyémánt Péter

Yarış merkezi

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12 Mar - 15 Mar
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